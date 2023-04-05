Хай відповідає в Гаазі: Британія не дозволила виступити уповноваженій з прав дитини РФ в Радбезі ООН

Представники Британії в ООН наголосили, що їй не слід "надавати цю платформу для поширення дезінформації".

Представництво Великої Британії в ООН заблокувало виступ уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки щодо примусового вивезення українських дітей до Росії.

Про це повідомляє представництво Великої Британії в ООН у Twitter.

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Як пояснили свої дії представники Британії, Марія Львова-Бєлова несе відповідальність зі незаконну депортацію українських дітей, і нагадали, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав дозвіл на її арешт.

"Марія Львова-Бєлова відповідальність за військові злочини незаконної депортації та незаконного переміщення українських дітей. Ми заблокували трансляцію зустрічі на UNTV ( телевізійний відділ ООН зі зв'язків з громадськістю - ред). Їй не слід надавати платформу ООН для поширення дезінформації. Якщо Марія Львова-Бєлова хоче відповісти за свої дії, вона може це зробити в Гаазі", - йдеться у повідомленні.

Наголосили, посол Великої британії не братиме участі у цьому засіданні.

Ордер на арешт Марії Львової-Бєлової

Нагадаємо, у квітні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив, що видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та його поплічників, зокрема уповноваженій з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової, за не законну депортацію та переміщення українських дітей.

Вона, коментуючи рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі , заявила, що продовжить працювати навіть попри ордер.

Зауважимо, 1 квітня Росія почала головувати в Радбезі ООН.

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