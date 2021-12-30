"Хай здохнуть всі, хто проти нас!" - однопартієць Путіна дивно привітав із Новим роком жителів російського міста (відео)

"Хай здохнуть всі, хто проти нас!" - однопартієць Путіна дивно привітав із Новим роком жителів російського міста (відео)

Такі висловлювання чиновника пояснили тим, що він “просто патріотична та емоційна людина”.

У четвер, 30 грудня, на відкритті новорічного містечка у російському місті Каменську-Уральському голова міської думи, член путінської партії "Единая Россия" Валерій Пермяков побажав "здохнути всім, хто проти нас піде".

Про це повідомляє місцевий портал E1.ru.

Вітаючи присутніх на урочистостях з новорічними святами, чиновник не лише побажав традиційного щастя, здоров'я, кохання та радості. Свій виступ він закінчив несподівано.

“За Трубну компанію, за місто Каменськ-Уральський, за нас, дорогі друзі, два короткі і одне з любов'ю — гіп-гіп ура! Нехай здохнуть усі, хто проти нас піде!” - сказав у своїй промові Пермяков.

У коментарі виданню “Підйом” у пресслужбі адміністрації міста зауважили , що нічого поганого в словах голови міськдуми не було. “Перм'яков був зовсім тверезий. Він просто патріотична та емоційна людина”, — наголосили його речники.

Водночас начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи “Единой России" у Свердловській області Максим Бестфатер, коментуючи цей випадок радіостанції "Говорить Москва", заявив, що позицію чиновника в партії не підтримують.

Нагадаємо, у військовій частині біля міста Тейкове Івановської області (РФ) дітей-сиріт із Чернецької школи-інтернату покатали на навчальній пусковій установці комплексу "Ярс" - міжконтинентальної балістичної ракети з ядерним боєзарядом.

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