Гайден Панеттьєрі перед своєю смертю шокувала зізнанням про жахливу подію у житті

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

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Американська акторка Гайден Панеттьєрі, яка померла 16 серпня у 36 років, навесні в інтерв’ю розповіла про травматичну ситуацію, яку пережила в юності. За її словами, знайома привела її до каюти на яхті й фізично поклала поруч із роздягненим неназваним чоловіком.

Про цю розмову з Джеєм Шетті в травневому випуску подкасту On Purpose пише LADbible.

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Панеттьєрі сказала, що до того добре проводила час і не очікувала небезпеки. «Я чудово проводила час. Ніщо не натякало, що станеться щось таке, тож я… Я була шокована. Це застало мене зненацька», — згадувала вона.

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За словами акторки, знайома, яку вона вважала своєю захисницею, привела її до маленької каюти. «Вона фізично поклала мене в ліжко поруч із цим роздягненим дуже відомим чоловіком, який тримав руки над головою. Наче для нього це був звичайний день. Наче таке відбувається постійно», — розповіла Панеттьєрі.

Вона описала, що відчула небезпеку й почала опиратися. «У мені прокинувся лев, спалахнув вогонь. У мене волосся стало дибки, і я стала лютою. Цього не буде. Але мені не було де сховатися», — сказала акторка.

Після цього Панеттьєрі кинулася тікати, але залишалася на судні. «Я рвонула й ховалася всюди на човні, де тільки могла сховатися… Я не могла просто стрибнути у воду й уплисти. Я зрозуміла, що ніхто не збирається поставитися до моєї ситуації з емпатією. Для них це не було чимось новим», — додала вона.

У мемуарах This Is Me: A Reckoning чоловіка описано як неназваного «дуже відомого» британця. Його ім’я не оприлюднювали; також немає даних про його позицію або офіційне розслідування цього епізоду.

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Нагадаємо, що після смерті екснареченої Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі поліція Грінвілла заявила, що попередня перевірка не виявила ознак насильницької смерті або підозрілих обставин. Розслідування триває, причину смерті не оприлюднили.

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