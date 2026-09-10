Газова криза насувається на Європу: ЄС не встигає позбутися залежності від Росії

ЄС не встигає позбутися залежності від Росії

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Європейський Союз стикається з труднощами у реалізації плану щодо відмови від російської нафти та газу.

Про це пише Reuters.

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Європейський суд аудиторів у своєму звіті зазначив, що ЄС недостатньо інвестує у досягнення поставлених цілей. Йдеться про повну заміну російських енергоносіїв диверсифікованими постачаннями викопного палива, розвиток відновлюваної енергетики та модернізацію енергомереж.

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Зокрема, йдеться про розширення інфраструктури, яка має збільшити можливості для передачі енергії між країнами-членами ЄС у найближчі роки.

Євросоюз поступово скорочує імпорт російського палива від початку повномасштабної війни РФ проти України у 2022 році. Завдяки санкціям проти морських поставок російської нафти блок практично повністю припинив імпорт російської сирої нафти.

Водночас частка російського газу в загальному обсязі його імпорту до ЄС наразі становить 12%. До 2022 року цей показник сягав 45%.

«Проте план ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв загальмовується саме тоді, коли енергетична безпека Європи знову стикається з загрозами через заворушення на Близькому Сході», — зазначили аудитори.

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Додатковою проблемою стало наповнення газосховищ перед зимою. Війна в Ірані обмежує світові постачання, через що Європа стикається з труднощами під час накопичення необхідних запасів.

За даними Gas Infrastructure Europe, газосховища ЄС наразі заповнені лише на 67%. Це значно менше, ніж 80%, які були досягнуті на аналогічний момент минулого року.

Аналітики попереджають, що така ситуація може спричинити різке зростання цін на газ узимку.

Додатковим фактором стане запланована заборона всього імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ) з 1 січня 2027 року в межах плану ЄС щодо повної відмови від російського газу.

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Спочатку Європейська комісія оцінювала, що реалізація плану з припинення споживання російських енергоносіїв потребуватиме близько 300 млрд євро інвестицій. Саме тому відповідні кошти були передбачені в бюджеті ЄС.

Однак, як зазначають аудитори, країни використали або виділили лише 54,3 млрд євро з цієї суми.

На думку аудиторів, це може свідчити або про помилкову оцінку Європейською комісією реальних інвестиційних потреб, або про те, що країни-члени ЄС стикаються із труднощами під час реалізації плану.

Раніше повідомлялося, що Росія непомітно скуповує вживані газовози та будує власні судна, щоб зберегти експорт СПГ після запровадження нових обмежень Євросоюзу.

Ми раніше інформували, що акції російського «Газпрому» оновили історичний мінімум на Московській біржі, опустившись до 83,98 рубля за акцію.

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