"Где у нас до**я всєго?": у росіян масово "підгорає" через дефіцит бензину, дійшло аж до звернень до Путіна (відео)

Паливна криза в Росії

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Поки російська пропаганда продовжує розповідати про «наддержаву», в самій РФ дедалі більше громадян стикаються з куди приземленішою проблемою — знайти бензин.

У соцмережах росіяни масово публікують відео багатогодинних черг.

У Москві, Дубні, Санкт-Петербурзі та Краснодарському краї автозаправки перетворилися на місце справжньої боротьби за пальне, а черги вже вимірюються сотнями автомобілів.

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Дата публікації 15:44, 03.07.26 Кількість переглядів 4 Кінець комфортного життя в Москві: росіяни годинами очікують в чергах на АЗС

Водії по кілька годин «героїчно» відстоюють право залити бак, а нерви у багатьох здають швидше, ніж закінчується бензин на колонці.

Дата публікації 15:45, 03.07.26 Кількість переглядів 7 Черги за бензином у Росії стали новою реальністю

У Дубні рух у місті фактично паралізували нескінченні колони автомобілів біля АЗС. У Санкт-Петербурзі картина мало чим відрізняється, а в Краснодарському краї ситуація настільки «особлива», що, за повідомленнями місцевих, на окремих заправках пальне відпускають лише чиновникам, причому навіть для їхніх особистих автомобілів.

Дата публікації 15:59, 03.07.26 Кількість переглядів 5 Бензин за талонами і величезні черги: що відбувається в Росії

Черга до колонки стала новою «національною ідеєю»

Дехто з росіян уже не приховує обурення. Одна з жительок РФ записала емоційне звернення до Володимира Путіна:

«Володимире Володимировичу, що відбувається у нашій могутній Росії, де у нас до**я всього? Це що за знущання з людей?!».

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Дата публікації 15:59, 03.07.26 Кількість переглядів 4 Росіянка звернулася до Путіна через паливну кризу

Жінка розповіла, що вже третю добу безуспішно намагається заправити автомобіль за талонами. Схоже, обіцяна «стабільність» дісталася лише чергам.

Особливо іронічний вигляд ситуація має для країни, яка десятиліттями називала себе «енергетичною наддержавою». Тепер мешканці нафтової держави змушені годинами стояти під палючим сонцем, щоб отримати кілька десятків літрів бензину.

Дата публікації 15:45, 03.07.26 Кількість переглядів 3 Росіяни штурмують АЗС через дефіцит пального

Тим часом Кремль традиційно заспокоює населення. Путін лише через кілька тижнів визнав існування паливної кризи, але поспішив запевнити, що дефіцит начебто «не критичний».

Втім, відео з сотнями автомобілів біля заправок, талонами на пальне та дедалі роздратованішими росіянами свідчать: доки пропаганда розповідає про «велич», пересічні громадяни дедалі частіше змушені воювати не за нові території, а за місце в черзі до бензоколонки.

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Дата публікації 15:59, 03.07.26 Кількість переглядів 2 "Малюка" більше нічим заправляти: росіяни масово жаліються на дефіцит пального

Паливна криза в Росії — останні новини

Нагадаємо, в Росії почалися перебої з постачанням авіаційного палива. Обмеження на заправку літаків уже запровадили в низці аеропортів, зокрема в Махачкалі, Мінеральних Водах, Краснодарі, Астрахані та Нижньому Новгороді. Заправка здійснюється лише в обсягах, необхідних для виконання конкретного рейсу. Причиною стали атаки на нафтопереробні заводи.

Також у Криму місцеві жителі можуть придбати лише до 20 літрів бензину на людину, на заправках утворюються великі черги, а в деяких регіонах пальне взагалі відсутнє.

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