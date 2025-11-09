Гегсет був правий – Третя світова "не за горами": Портников про слабкість США

Трамп та Путін / © ТСН

У Білому домі вже не сподіваються, що Путін дослухається до Трампа. Журналіст вважає, що відсутність допомоги Україні, яка призвела до втрати Покровська, переконала Путіна у слабкості США та особисто її президента.

Про це Віталій Портников сказав на своєму Youtube каналі.

За словами Портникова, в адміністрації Дональда Трампа починають набагато реалістичніше оцінювати ситуацію, ніж у перші місяці його президентства.

«Тоді американський президент був впевнений, що буде здатний швидко завершити всі ці конфлікти… Російсько-українська війна, як бачимо, продовжується вже 10 місяців після того, як Дональд Трамп з’явився у Овальному кабінеті», — зазначив Портников.

Він підкреслив, що сподівань на те, що Путін дослухається до Трампа, «немає навіть у Білому домі».

Що стало «реальним ляпасом» Трампу

Портников вважає, що Трамп перейшов до «інтенсивного тиску» на Путіна, сподіваючись, що економічні негаразди змусять того завершити війну. Проте відсутність військових дій з боку США говорить Путіну про протилежне.

«Сама відсутність американської військової допомоги Україні, яка свого часу, до речі, за участі того самого Трампа призвела до втрати Авдіївки, а зараз призводить до втрати Покровська, вже є реальним ляпасом демократичному світу», — наголосив публіцист.

Це, за його словами, переконує Путіна, що йому «не варто побоюватися Дональда Трампа, який не може відповісти Росії нічим, окрім інтенсивного економічного тиску».

Портников посилається на заяви американських високопосадовців, зокрема Піта Гегсета, які свідчать про те, що у Вашингтоні є «реальні приводи побоюватися», що світ має готуватися до війни.

Проте, на думку журналіста, якщо диктатори і надалі будуть сприймати Трампа як «слабака», ніяка підготовка до війни не зупинить Москву і Пекін. Питання не в арсеналах, а в готовності їх застосовувати.

«Готовність діяти із Путіним рішуче — це… надавати Україні далекобійну зброю, як „Томагавки“, і дозволяти знищувати важливі стратегічні об’єкти на території Російської Федерації», — заявив Портников.

Він підсумував, що якщо цього не відбудеться, то доведеться констатувати тривожний факт: «Розуміння 1939 року є, а усвідомлення того, що реально робити, щоб цей 1939 рік не повторився і не був таким самим ганебним для Сполучених Штатів, як Перл Харбор — ось цього немає».

Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гегсет порівняв нинішню міжнародну ситуацію з 1939 роком, коли почалася Друга світова війна. Під час виступу у військово-морському коледжі Форт Мак-Нейр він заявив, що США мають терміново перевести оборонні закупівлі на «воєнні рейки» та готуватися до стримування зростаючих загроз. Гегсет наголосив, що супротивники Вашингтона активно нарощують військові можливості та технології, а реакція США залишається надто повільною.