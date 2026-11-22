Гегсет таємним меморандумом обмежив військову співпрацю США з Канадою / © Associated Press

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Міністр оборони США Піт Гегсет запровадив нові обмеження на військову співпрацю з Канадою. Відповідну директиву він виклав у засекреченому меморандумі, який розіслали минулого тижня. Документ може стати черговим загостренням відносин між Вашингтоном та Оттавою на тлі погроз президента США Дональда Трампа анексувати Канаду.

Про це пише The Washington Post.

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«Ляпас» для Канади

За інформацією видання, про існування меморандуму повідомили американські посадовці, знайомі з його змістом. Вони говорили на умовах анонімності через чутливість питання. Сам документ журналісти не бачили.

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Один зі співрозмовників WP назвав нові обмеження «ляпасом» для Канади. Водночас залишається незрозумілим, наскільки саме вони вплинуть на взаємодію двох військових відомств.

Речник Гегсета Шон Парнелл заявив, що Пентагон вживає заходів, аби контакти з Канадою відповідали конкретним оборонним інтересам США та сприяли відновленню двосторонніх відносин у сфері безпеки.

За його словами, Вашингтон зосереджується на можливостях співпраці, які зміцнюють оборону обох країн і спільної півкулі, водночас допомагаючи Канаді виконувати зобов’язання перед НАТО.

Які обмеження запровадив Гегсет

Як повідомили американські сенатори, які перебували в Канаді, меморандум передбачає обмеження неформальних контактів між американськими та канадськими військовослужбовцями. Зокрема, йдеться про участь у конференціях, академічних заходах та інших спільних зустрічах.

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Сенатор-республіканець Майк Раундс із Південної Дакоти пояснив, що документ фактично не змінює офіційної військової взаємодії, але рекомендує скоротити неформальні та соціальні контакти без попереднього дозволу.

«Він фактично не вносить змін до жодної формальної діяльності, але опосередковано пропонує скоротити неформальні або соціальні заходи без дозволу», — сказав політик.

За словами Раундса, меморандум підготували ще кілька місяців тому, але підписали лише нещодавно. Чому це зробили саме зараз, сенатор не знає. Він також зазначив, що американські законодавці намагаються з’ясувати точний масштаб обмежень.

Під час міжнародного форуму з питань безпеки в Галіфаксі американські сенатори намагалися запевнити канадських колег, що документ матиме «незначний вплив» на співпрацю з Пентагоном. Раундс припустив, що директива може бути способом змусити Канаду збільшити витрати на оборону.

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Міністр оборони Канади Девід Макгінті заявив, що до вихідних ще не бачив меморандуму й лише нещодавно дізнався про його існування.

«З нашого погляду, все залишається як завжди», — прокоментував він відносини між оборонними відомствами двох країн.

Водночас у Пентагоні запевнили, що директива не вплине на обмін розвідувальною інформацією та співпрацю в межах НАТО і двостороннього командування повітряно-космічної оборони Північної Америки NORAD.

Чому загострилися відносини США та Канади

США і Канада десятиліттями підтримували тісне військове партнерство. Країни мають спільний кордон завдовжки 5525 миль (близько 8897 км), а канадські військові брали участь у бойових операціях разом з американськими силами, зокрема в Афганістані. Там загинули щонайменше 158 канадських військовослужбовців, ще близько 2000 дістали поранення.

Ба більше, обидві держави входять до НАТО та розвідувального альянсу Five Eyes, до якого також належать Велика Британія, Австралія і Нова Зеландія. Проте відносини між Вашингтоном та Оттавою погіршилися після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Американський президент неодноразово критикував оборонні витрати Канади, заявляючи, що вона, як і інші союзники по НАТО, надто покладається на США у питаннях безпеки.

Після переобрання 2024 року Трамп також почав регулярно говорити про можливість перетворення Канади на 51-й штат США. Спочатку канадські посадовці припускали, що президент жартує, однак згодом він неодноразово повторював ці заяви. А у травні 2025 року прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі в Овальному кабінеті прямо відповів Трампу, що його країна «не продається і ніколи не продаватиметься». Тоді американський президент визнав, що Канада активізувала військові зусилля.

Додатковим джерелом напруженості стала торговельна політика США. Після вступу на посаду Трамп розпочав торговельну війну з Канадою, запровадивши мита на канадську сталь, алюміній та інші товари. Оттава відповіла власними тарифами й почала шукати способи зменшити залежність від американського озброєння.

У березні Карні заявив, що Канада збільшила оборонні витрати до 2% ВВП — рівня, якого НАТО тривалий час вимагав від країн-членів. Минулого року Альянс також встановив нову ціль: до 2035 року союзники мають спрямовувати на оборону 5% ВВП.

Напруженість посилювалася і через публічні заяви самого Гегсета. Він неодноразово висміював канадську армію та применшував внесок союзників США у війни в Іраку й Афганістані.

Зокрема, у серпні міністр поширив у соцмережах фотографію юної канадської військової курсантки разом з інструктором і додав коментар «Це справжнє». Канадські посадовці розцінили публікацію як образливу та недоречну.

Гегсет також заявляв, що під час війни в Афганістані лише «один або два» союзники США брали безпосередню участь у бойових діях. Він також навів жарт американських військових, за яким абревіатура ISAF (Міжнародні сили сприяння безпеці в Афганістані) нібито означала «Я бачив, як воюють американці».

За даними WP, напруженість уже ставить американських військових керівників у незручне становище. У вересні канадський журналіст запитав адмірала Семюела Папаро, командувача Тихоокеанського командування США, за яких обставин він виконав би наказ розпочати військову операцію проти Канади. Той назвав такий сценарій «абсолютно й цілковито абсурдним», а саме запитання — «невиправдано емоційним». Він також іронічно поцікавився, чи не хоче журналіст дізнатися про його плани нападу на марсіан.

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