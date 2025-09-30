Гегсет пообіцяв ворогам Америки "насильство, точність і лють"

Піт Гегсет / © Associated Press

Міністр оборони США Піт Гегсет виступив із гучною заявою, попередивши ворогів Америки про неминучу та нищівну відповідь у разі будь-якого виклику.

Про це він заявив під час виступу перед генералами армії США.

Гегсет, коментуючи силу американської армії, прямо заявив, що ті, хто наважиться кинути виклик США, будуть "роздавлені насильством, точністю та люттю Військового міністерства".

"У нас найсильніша, найсмертоносніша та найпідготовленіша армія на планеті," — наголосив Гегсет. — "Ніхто не може нас чіпати. Це навіть близько не так”.

Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп планує 30 вересня у Білому домі зробити заяву. Наразі невідомо, чого саме стосуватиметься заява американського лідера.

Раніше стало відомо, що Трамп особисто приїде на терміново скликану нараду вищих військових керівників 30 вересня. Ініційоване Гегсетом зібрання об’єднає сотні генералів та адміралів.