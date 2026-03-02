Гегсет про удар Америки по Ірану: США не починали війну

Піт Гегсет / © Associated Press

Удари Сполучених Штатів Америки по Ірану не мають на меті зміну режиму.

Про це заявив очільник Пентагону Піт Гегсет, передає CNN.

«Це не так звана війна за зміну режиму, але режим справді змінився, і світ від цього став кращим. Якщо ви вбиваєте американців, якщо ви погрожуєте американцям у будь-якій точці світу, ми будемо полювати на вас», — сказав Гегсет.

За його словами США не розпочинали цю війну. Мовляв, Іран десятиліттями здійснював атаки в «односторонній війні проти Америки».

«Ми не розпочинали цю війну, але за президента Трампа ми її завершуємо», — додав Гегсет.

Водночас він зазначив, що операція «Епічна лють» — найбільш смертоносна, складна та точна повітряну операція.

Нагадаємо, війна в Ірані почалась 28 лютого, коли пролунали перші вибухи в Тегерані та у командних пунктах КВІР на території країни. Медіа повідомили про загибель лідера Ірану Алі Хаменеї та військових командирів. Інцидент не призвів до повної дезорганізації іранської армії, оскільки у відповідь почались масовані бомбардування Ізраїлю та баз США на Близькому Сході.

Греція оголосила про відправляння військових сил до Східного Середземномор’я для захисту Кіпру від можливих іранських атак. До регіону вирушать два фрегати та пара винищувачів F‑16.

Тим часом Центральне командування США (CENTCOM) підтвердило втрату трьох винищувачів F‑15E Strike Eagle у повітряному просторі над Кувейтом. Влада Кувейту визнала свою участь у цьому інциденті.