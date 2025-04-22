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Гегсет прокоментував скандал з розголошенням секретної інформації у чаті Signal
Міністр оборони США звинуватив у роздмухуванні скандалу колишніх співробітників Пентагону.
Після другого скандалу, пов’язаного з розголошенням даних про атаки на єменських хуситів, міністр оборони США Піт Гегсет спростував усі звинувачення. За його словами, у сімейному чаті в месенджері Signal він не повідомляв жодної секретної інформації.
Про це пише NBC News.
Гегсет запевнив, що відповідально ставиться до режиму секретності, і наголосив на важливості захисту секретних даних.
«Те, чим ділилися через Signal, тоді й зараз, як би ви це не схарактеризували, було неофіційними, несекретними узгодженнями координації у ЗМІ та інших речей. Це те, що я говорив із самого початку», — сказав він.
Гегсет також звинуватив у роздмухуванні скандалу колишніх співробітників Пентагону, які намагаються таким чином «саботувати програму президента і те, що ми робимо».
«Усе, що ми тут робимо, не підлягає сумніву. Ми за бійців. Ми за президента, і все це не ґрунтується на реальності», — підкреслив Гегсет.
Нагадаємо, західні ЗМІ повідомили, що Піт Гегсет поділився секретними деталями атаки на Ємен у чаті з дружиною, братом та особистим адвокатом. Це вже другий подібний витік із Signal.