Heineken залишає російський ринок: пивоварна компанія продає заводи в країні-агресорці

В Росії є сім заводів Heineken.

Пивоварна компанія з Нідерландів Heineken вирішила продати свої заводи на території Російської Федерації, яка розпочала війну проти України 24 лютого.

Прро це повідомили у пресслужбі компанії Heineken.

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Зазначається, що від початку початку російського вторгнення до України Heineken припинила інвестиції в російський ринок, а також зупинила будь-який експорт до країни-агресорки. Тепер нідерландська компанія ухвалила рішення повністю піти з країни, назвавши бізнес в Росії "не стійким та нежиттєздатним".

Heineken продасть свої сім пивоварних заводів на території Росі. До слова, не практично При цьому принесе виробникові пива прибутків. Навпаки, компанія очікує на втрати на загальну суму в 400 мільйонів євро. Після продавання заводів пивоварний гігант більше не буде представлена в Російській Федерації.

Свій поступовий вихід з ринку Росії топменеджмент компанії пояснюює бажанням зберегти роботу та заплату для 1800 співробітників, які працюють в країні. До слова, Heineken вже пообіцяли, що їх зарплата буде виплачена до кінця 2022 року.

Як повідомлялося, французька мережа супермаркетів Аuchan не має наміру піти з ринку Російської Федерації, незважаючи на війну, яку вона розпочала в Україні. ВРосії нараховують понад 230 магазинів та інтернет-майданчик. Якщо компанія залишить російський ринок, то без роботи залишаться 30 тисяч осіб, з яких 40% співробітники та акціонери.

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