Гелікоптер нафтової компанії зазнав катастрофи: загинули 14 людей

Гелікоптер / © Reuters

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У Саудівській Аравії розбився гелікоптер нафтової компанії Saudi Aramco. Унаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей.

Про це повідомило видання Reuters.

Аварія сталася вранці 29 червня поблизу міста Рас-Танура на східному узбережжі країни в Перській затоці. За попередніми даними, гелікоптер, який належав нафтовій компанії Saudi Aramco, зазнав катастрофи близько 06:00 за місцевим часом. Причини падіння наразі не встановлені.

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У державному інформаційному агентстві зазначили, що всі 14 людей, які перебували на борту, загинули. Відповідні органи вже розпочали повне розслідування обставин трагедії.

Інцидент стався через два дні після того, як Saudi Aramco відновила завантаження сирої нафти на терміналі Рас-Танура. Роботу об’єкта поновили після майже чотиримісячної перерви.

Компанія Saudi Aramco наразі не надала офіційного коментаря щодо авіакатастрофи.

Нагадаємо, під час гасіння масштабної лісової пожежі на півночі Греції зазнав аварії пожежний гелікоптер. Інцидент стався 25 червня поблизу міста Гревена. На щастя, всі члени екіпажу залишилися неушкодженими.

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