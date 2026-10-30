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Гелікоптер розбився під час міжнародних навчань: загинули військові та волонтери Червоного Хреста
Італійський військовий гелікоптер CH-47 Chinook розбився під час планових навчань поблизу міста Брчко у Боснії.
Увечері 29 жовтня в районі Горіце поблизу міста Брчко в Боснії та Герцеговині розбився італійський військовий гелікоптер CH-47 Chinook. Він брав участь у планових навчаннях у межах миротворчої місії Європейського Союзу.
Про це повідомили Сили Європейського Союзу в Боснії та Герцеговині (EUFOR).
Що відомо про загиблих і постраждалих
На борту гелікоптера перебували 15 людей. Унаслідок катастрофи четверо з них загинули, ще 11 дістали поранення. За інформацією EUFOR, постраждалі перебувають у стабільному стані та отримують медичну допомогу.
Імена загиблих назвав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. За даними агентства ANSA, двоє загиблих були військовослужбовцями італійської армії — сержанти Сімоне Руджа та Клаудіо Маркезі. Ще двоє представляли Добровольчий військовий корпус Італійського Червоного Хреста — лейтенант Франко Адріано Дзеккільйо та сержант Лаура Прокаччі.
За даними ANSA, жоден із 11 поранених не перебуває у стані, що загрожує життю.
Розслідування причин катастрофи
Після аварії на місце прибули екстрені служби Боснії та Герцеговини та представники EUFOR. Вони евакуювали людей із місця катастрофи й доправили постраждалих до медичних закладів Брчко.
Наразі причини падіння гелікоптера встановлюють. EUFOR проводить повне розслідування обставин трагедії. У військовій місії також закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію та не робити припущень щодо обставин аварії.
У заяві EUFOR наголосили на важливості перевірки інформації та висловили співчуття родинам загиблих.
«EUFOR глибоко сумує через цю трагічну загибель людей і висловлює найщиріші співчуття друзям і родинам тих, хто загинув, служачи справі миру», — йдеться у заяві.
Нагадаємо, російська ППО ліквідувала власний Мі-8 разом з екіпажем. У Воронезькій області військові переплутали вертоліт з дроном і збили його, унаслідок чого загинули троє людей.