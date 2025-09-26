ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
1 хв

Гендиректор МАГАТЕ зустрівся з диктатором Путіним

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив про зустріч із російським диктатором Путіним.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Гроссі та Путін

Гроссі та Путін / © Associated Press

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з кремлівським диктатором Путіним.

Про це Гроссі написав у соцмережі Х.

Він заявив, що його розмова з російським диктатором є «своєчасною та важливою».

«Своєчасний та важливий обмін думками з президентом Росії Путіним щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та проблем ядерної безпеки. Вдячний за підтримку неупередженої та професійної роботи», розповів очільник МАГАТЕ.

Раніше повідомлялося, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) інформує, що неподалік Запорізької АЕС пролунали обстріли.

Ми раніше інформували, що після стрілянини на ЗАЕС інспектори МАГАТЕ виявили численні гільзи поблизу реакторних блоків.

Дата публікації
Кількість переглядів
136
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie