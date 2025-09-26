Гендиректор МАГАТЕ зустрівся з диктатором Путіним

Гроссі та Путін / © Associated Press

Реклама

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з кремлівським диктатором Путіним.

Про це Гроссі написав у соцмережі Х.

Він заявив, що його розмова з російським диктатором є «своєчасною та важливою».

Реклама

«Своєчасний та важливий обмін думками з президентом Росії Путіним щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та проблем ядерної безпеки. Вдячний за підтримку неупередженої та професійної роботи», розповів очільник МАГАТЕ.

Раніше повідомлялося, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) інформує, що неподалік Запорізької АЕС пролунали обстріли.

Ми раніше інформували, що після стрілянини на ЗАЕС інспектори МАГАТЕ виявили численні гільзи поблизу реакторних блоків.