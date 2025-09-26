- Дата публікації
-
Категорія
Світ
- Кількість переглядів
- 136
- Час на прочитання
- 1 хв
Гендиректор МАГАТЕ зустрівся з диктатором Путіним
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив про зустріч із російським диктатором Путіним.
Про це Гроссі написав у соцмережі Х.
Він заявив, що його розмова з російським диктатором є «своєчасною та важливою».
«Своєчасний та важливий обмін думками з президентом Росії Путіним щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та проблем ядерної безпеки. Вдячний за підтримку неупередженої та професійної роботи», розповів очільник МАГАТЕ.
Раніше повідомлялося, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) інформує, що неподалік Запорізької АЕС пролунали обстріли.
Ми раніше інформували, що після стрілянини на ЗАЕС інспектори МАГАТЕ виявили численні гільзи поблизу реакторних блоків.