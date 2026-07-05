Гендиректор оборонної компанії Німеччини розніс Меркель через її недалекоглядність: що їй пригадав

Ангела Меркель / © Getty Images

Реклама

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, чия компанія відома, зокрема, танками Leopard, різко розкритикував колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Він звинуватив її в тому, що вона відкинула власне виробництво озброєння, бо у разі потреби «зателефонує до США».

Про це він сказав на саміті з безпеки WELT, пише Welt De.

На його думку, залежність Німеччини від Америки була навмисною з боку Меркель.

Реклама

«Канцлер Ангела Меркель сказала нам: „Насправді ви нам не потрібні — якщо виникне проблема, ми зателефонуємо американцям“, — пригадав він розмову.

Паппергер додав, що до початку війни в Україні у 2022 році в самій Німеччині не було «великої потреби в системах озброєння», а такі німецькі збройні компанії, як Rheinmetall та інші, були «очорнені».

«Вони насправді не хотіли, щоб ми були тут, у Німеччині», — критикує Паппергер.

Він закликає ФРН до швидшого прогресу власного виробництва зброї.

Реклама

«Ми побудували артилерійський завод за півмільярда євро, і, на жаль, наразі маємо лише одне замовлення з Німеччини на 200 000 снарядів», — зазначив гендиректор Rheinmetall, навівши приклад України, яка «швидко використовує всі доступні засоби».

Ймовірне вторгнення РФ до країн НАТО — що відомо

Німеччина активно готується до ймовірної військової атаки Росії на країни НАТО. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус зізнався, що вже зробив персональні запаси їжі та води на випадок війни.

Також про загрозу вторгнення говорять політики Прибалтики. Естонія, Латвія та Литва розробляють евакуацію 400 000 осіб на випадок нападу Росії. Країни Балтії вже давно попереджають своїх партнерів по НАТО про потенційну російську агресію на тлі нещодавніх кібератак, дезінформаційних кампаній та порушень їхнього повітряного простору російськими винищувачами й безпілотниками.

Новини партнерів