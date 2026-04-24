Гендиректор Rheinmetall відхрестився від своїх слів про «домогосподарок»: як виправдовується

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що його висловлювання про українські дрони були спотворені та подані без належного контексту.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Паппергер прокоментував ситуацію в інтерв’ю німецькому телеканалу ntv 22 квітня після резонансу, який виник через публікацію журналу The Atlantic від 27 березня.

Тоді видання поширило розмову з топменеджером, у якій йому приписали слова про те, що створення дронів в Україні нібито не є інноваційним процесом, а відбувається завдяки «українським домогосподаркам», які друкують деталі на 3D-принтерах у домашніх умовах.

За словами очільника концерну, ці твердження були викладені некоректно та без перевірки.

Він пояснив, що в розмові йшлося про кілька окремих тез, які були об’єднані в інший зміст.

«Ми мали три тези. Це були: Rheinmetall не робить квадрокоптери і не робитиме їх у майбутньому. Наші дрони збираються за принципом Click and Play, як у Lego. І: Українські родини допомагають усі разом. Це все було пов’язано абсолютно інакше», — пояснив він.

Ми раніше інформували, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» заявив, що «хмарна» система виготовлення БпЛА виявилася ефективнішою за традиційний промисловий гігантизм.