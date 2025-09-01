ТСН у соціальних мережах

Світ
322
1 хв

Ще одна GPS-атака на літаки ЄС — тепер з військовим керівництвом Німеччини

Найвищий військовий посадовець Німеччини Карстен Броєр повідомив, що під час польотів стикався з перешкодами для GPS.

Руслана Сивак
Літак

Літак / © Bild

Найвищий військовий посадовець Німеччини Карстен Броєр заявив, що під час польотів стикався з перешкодами для роботи GPS.

Про це повідомляє німецький телеканал ntv.

За словами генерального інспектора бундесверу, інциденти сталися одного разу над Балтійським морем, а також під час навчань у Литві. Броєр зазначив, що німецькі пілоти зазвичай знають, як обходити цю проблему, і почуваються впевнено. Однак невідомо, чи були ці атаки спрямовані саме на нього, чи були частиною ширшої кампанії.

«Наразі ми неодноразово стаємо об’єктом саботажу, шпигунства, а також зазнаємо гібридного впливу, гібридних дій, які ми дуже часто можемо простежити до державних суб’єктів і дуже часто до Росії», — заявив Броєр.

Нагадаємо, літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на борту був змушений приземлитися в Болгарії з використанням паперових мап. Причиною стало ймовірне втручання російських систем, які придушують GPS.

Згодом ЄК звинуватила Росію у втручанні в роботу GPS-системи літака зі своєю президенткою Урсулою фон дер Ляєн на борту під час прольоту над Болгарією.

Представниця Єврокомісії Аріанна Подеста підтвердила, що літак безпечно приземлився в аеропорту Пловдива. Вона зазначила, що отримана від болгарської влади інформація вказує на те, що причиною проблем із GPS стало «відверте втручання з боку Росії».

322
