Генерал НАТО зробив заяву про можливу війну з Росією

Кремль / © Associated Press

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У Кремлі усвідомлюють неможливість досягти успіху разі нападу на країни Балтії, тому цього не станеться.

Про це заявив головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал США Алексус Гринкевич, пише DW.

Гринкевич висловив переконання, що Росія розуміє неможливість успішного наступу на країни Балтії, тому навряд чи піде на подібний крок.

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Він додав, що НАТО уважно відстежує пересування російських військ і аналізує розвідувальні дані у співпраці з державами-членами Альянсу.

На думку генерала, Росія не зацікавлена у прямому військовому конфлікті з НАТО та усвідомлює переваги Альянсу, які є недосяжними для Москви. Водночас він наголосив, що НАТО готове до будь-якого розвитку подій.

«Якби такий сценарій виник — то, безумовно, ми готові. Усі 32 країни готові воювати вже сьогодні», — заявив Гринкевич.

Раніше повідомлялося, що командувач армії Німеччини Крістіан Фройдінг розповів, що Росія може напасти на країну-члена НАТО до 2029 року.

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Ми раніше інформували, що після серії інцидентів із російськими безпілотниками біля східного флангу НАТО союзники шукають спосіб швидше посилити повітряний захист і реагування на дронові загрози.

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