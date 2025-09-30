Генерал США назвав єдиний шлях зупинити Путіна

Війна / © Associated Press

Провокації очільника Кремля Путіна проти НАТО слід розглядати не ізольовано, а як частину загальної стратегії проти Заходу. Тож настав час змінити стратегію і відмовитися від «активної оборони» в Україні.

Про це пише у статті для The Wall Street Journal відставний бригадний генерал армії США Марк Т.Кіммітт.

Генерал нагадує, що під час холодної війни військова доктрина «Активна оборона» передбачала ведення оборонного бою в Західній Європі, торгуючи простором в обмін на час до прибуття американських підкріплень. Але у Європи було занадто мало місця для торгу і недостатньо часу. Єдиним способом уповільнити конфлікт було немислиме застосування тактичної ядерної зброї. Це була не стратегія перемоги, а лише стратегія затягування.

На жаль, стратегію «Активної оборони» сьогодні прийнято в Україні, і результати ті самі, підкреслює генерал.

Однак із нарощуванням військової потужності за Рональда Рейгана у США з’явилися більш вдалі ідеї — стратегія «Повітряно-наземного бою». Основою цієї стратегії були концепції «Глибокого бою» і «Атаки наступних сил».

«Замість того, щоб покладатися на активну оборону, „Глибокий бій“ був націлений на удари по вразливих ешелонах, атакуючи командні пункти, логістичні пункти і бойові підрозділи на дорогах. Мета полягала в тому, щоб нейтралізувати ці підкріплення в тилу, залишивши війська супротивника на передовій ізольованими, ослабленими і вразливими для контратак», — зазначив Марк Т.Кіммітт.

Тоді США витрачали мільярди доларів на засоби дальньої розвідки, наведення і нанесення ударів. Розроблялася така зброя, як ATACMS, гелікоптери Apache, літаки A-10, високоточні боєприпаси та міни, що розкидаються, — саме для того, щоб втілити потенціал «глибокого бою» в реальність.

Ця зброя, значно модернізована, сьогодні перебуває на українському полі бою, але політичні рішення обмежують її повний потенціал, і не можуть завадити Путіну поповнювати запаси своєї армії мільйонами артилерійських снарядів, тисячами військовослужбовців, а також пальним, запчастинами та продовольством, наголошується в статті.

«Обмеження на застосування зброї, дальність і цілі мають бути вибором Зеленського та його військового керівництва, а не не схильних до ризику бюрократів у Брюсселі чи Вашингтоні. Кордони не повинні мати значення, а російська територія не повинна бути притулком для критично важливих цілей. Якщо Захід серйозно налаштований на перемогу, він повинен дозволити Україні битися з наступаючими військами, ізолювати російські сили на передовій і створити умови для наступальних операцій. Це не нова стратегія, а та, до якої закликали з перших місяців війни», — підкреслює генерал.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом 23 вересня його американський колега підтримав право України на удари по енергетиці Росії у відповідь. Глава держави наголосив, що такий підхід має охоплювати також заводи з виробництва дронів або ракетні об’єкти, попри їхню хорошу захищеність.

Окрім того, Зеленський попередив Росію про удари у відповідь у разі енергетичного терору. З його слів, якщо РФ спробує влаштувати блекаут у столиці України, така сама доля спіткає і Москву. Президент заявив, що Кремль має чітко усвідомлювати наслідки своєї агресивної політики.