Генерал США отримав струс мозку в Києві й втратив секретні документи

Генерал Антоніо Агуто. Фото: U.S. Army

Під час візиту до Києва навесні 2024 року американський генерал Антоніо Агуто, який координував підтримку України, отримав струс мозку після падіння на вечірньому заході. Окрім цього, раніше він тимчасово втратив секретні документи під час поїздки з України до Німеччини.

Про це йдеться у звіті Офісу генерального інспектора Міністерства оборони США, оприлюдненому 12 березня.

Документ охоплює події квітня–травня 2024 року, коли Агуто очолював Групу підтримки безпеки України (SAG-U) у німецькому Вісбадені. Підрозділ відповідав за координацію навчання та постачання для Збройних сил України.

У матеріалах розслідування зазначено, що 13 травня під час дев’ятиденного візиту до України генерал побував на вечірньому заході в Києві, де випив близько літра чачі. За словами свідків, він перебував у стані сильного сп’яніння — це Агуто згодом підтвердив у розмові зі слідчими.

Після події він упав і вдарився головою об стіну. Наступного дня на лобі залишився помітний слід. Того ж ранку була запланована зустріч із тодішнім держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Очевидці стверджували, що генерал виглядав виснаженим і поводився нетипово. Йому пропонували перенести переговори, але він наполіг на їх проведенні.

Дорогою до посольства США Агуто знову впав, цього разу вдарившись щелепою об бетон. У звіті йдеться, що на зустріч він прибув дезорієнтованим і в неохайному вигляді. Посол США в Україні висловив припущення щодо можливого вживання наркотиків, інші свідки згадували про нечітку мову та ознаки когнітивних порушень. Згодом генерала госпіталізували — медики діагностували струс мозку.

Слідчі дійшли висновку, що причиною падінь стало надмірне споживання алкоголю. У документі наголошено, що генерал перевищив допустиму норму й мав усвідомлювати ризики. Сам Агуто з такою оцінкою не погодився: за його словами, він діяв добросовісно і мав усну згоду на вживання алкоголю з урахуванням культурних особливостей заходу.

Окремо у звіті описано інцидент 4 квітня 2024 року під час повернення з України до Німеччини чартерним поїздом. Генерал перевозив секретні карти у спеціальній тубі. Після прибуття до Вісбадена з’ясувалося, що її залишили у вагоні. Документи знайшли наступного дня та повернули через співробітників посольства США в Україні.

Агуто заявив, що бере на себе відповідальність за тимчасову втрату матеріалів, хоча зазначив, що формально не відповідав за їх транспортування.

У серпні 2024 року він передав командування SAG-U та невдовзі завершив службу. Інші звинувачення — зокрема щодо нібито «токсичної» атмосфери в підрозділі — Офіс генерального інспектора не підтвердив, хоча частина військових скаржилася на складні умови служби та низький моральний стан.

