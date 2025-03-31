Генерал ВПС США звернувся до Трампа і колег-республіканців через Україну: до чого закликає

Республіканець Дон Бейкон

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Американський бригадний генерал ВПС США у відставці, представник 2-го виборчого округу штату Небраска у Палаті представників Дон Бейконзвернувся до своїх колег-республіканців і до президента Трампа із закликом протистояти Путінові.

Про це він написав у своїй колонці на The New York Times.

Бейкон зауважив, що Путін відкидає угоду про повне припинення вогню, сподіваючись, що Сполучені Штати піддадуться його вимогам щодо повного припинення військової та розвідувальної допомоги Україні.

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Політик вважає, що Сполучені Штати «повинні рішуче протистояти будь-якому підходу, який винагороджує Путіна за його безжальну агресію».

«Останніми тижнями занадто багато моїх колег-республіканців — у тому числі пана Трампа — поводилися з Росією в оксамитових рукавичках, уникаючи називати відверто незаконну війну Путіна і навіть звинувачувати Україну в її розв’язанні. Поки Білий дім працює над припиненням бойових дій і встановленням справедливого та міцного миру, моя партія повинна підтвердити нашу відданість протистоянню експансіонізму Путіна та підтримці захисту суверенітету України», — зазначив республіканець.

Він нагадав американцям, що український народ пережив придушення свого національного руху і державності понад сто років тому, Голодоморо і масові репресії.

Також Бейкон згадав про Будапештський меморандум, який мав гарантувати Україні незалежність і суверенітет в обмін на відмову від ядерної зброї.

«Через двадцять років, у 2014 році — задовго після того, як Україна відмовилася від ядерної зброї — Сполучені Штати та решта Європи безсоромно відмовилися від своїх зобов’язань щодо безпеки, коли Путін наказав російським військовим анексувати та окупувати Кримський півострів. Були зроблені промови та накладено кілька санкцій, але Захід дозволив відкритій агресії Путіна вистояти, проклавши шлях для його повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року», — зазначає республіканець.

Він вважає, що Америка має моральний обов’язок продовжувати надавати допомогу Україні, доки Росія не візьме зобов’язання вести чесні та справедливі мирні переговори.

«Підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією не лише морально правильно. Це також у наших національних інтересах, тому що майбутня ціна відмови від України значно перевищить інвестиції, які ми зробили у відмові від агресії Росії», — зазначив американський політик.

Раніше сенатор від республіканської партії Мітч Макконнелл розкритикував політику президента США Дональда Трампа через його прихильне ставлення до РФ.