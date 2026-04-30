Генерал використав F-16 і гелікоптери в особистих цілях: деталі скандалу

Винищувач F-16. Фото ілюстративне / © Associated Press

Турецького генерала Мете Куша було відсторонено від посади після того, як він наказав гелікоптеру та винищувачу F-16 облетіти стадіон під час футбольного матчу «Коньяспор» — «Фенербахче».

Про це пишуть турецькі ЗМІ.

Інцидент стався 21 квітня під час чвертьфінального матчу Ziraat Türkiye Cup між «Коньяспором» і «Фенербахче».

Генерал-майора Мете Куша, командира 3-ї головної авіабази та гарнізону «Конья», було звільнено з посади. Як виявился, Куш наказав виконати польоти на низькій висоті над стадіоном на підтримку місцевої команди «Коньяспор», за яку він вболіває.

Також увагу журналістів привернув банер, який розмістили вболівальники під час матчу, із зображеннями літаків та написом «Від орлів небес до орлів трави: удачі». Стверджувалося, що польоти були скоординовані між фанатськими групами та командуванням бази.

«Командир авіабази в Коньї, будучи фанатичним уболівальником „Коньяспора“, наказав своєму флоту реактивних літаків та гелікоптерів низько літати над стадіоном, щоб переслідувати команду гостей. Коли інцидент став відомим, Генеральний штаб поспішно зняв його з посади та перевів на іншу посаду в Анкарі, що можна вважати пониженням у посаді. Той, хто зробив це перепризначення, заслуговує на похвалу. Такий ганебний наказ неприйнятний. На мою думку, витрати на паливо та знос цих літаків і гелікоптерів слід вирахувати із зарплати цього так званого генерала, якому бракує військового етикету, або з його компенсації, якщо його зарплата недостатня», — пише турецький журналіст Фатіх Алтайли.

Водночас, у Міноборони Туреччини офіційно так і не підтвердили, що генерал дійсно наказав авіації здійснити виліт за власною забаганкою.

«Збройні сили Туреччини підходять до всіх подій з почуттям дисципліни та здійснюють свої операції в рамках відповідного законодавства», — йшлося в повідомленні пресслужби відомства.

