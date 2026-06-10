Генералів Путіна підривають просто під носом у спецслужб: розкрито важливу деталь вибуху під Москвою

Володимир Путін. / © Associated Press

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У місті Балашиха, під Москвою, зранку 9 червня вибухнув автомобіль. Загинув високопоставлений російський офіцер. Це вже вдруге просто біля столиці РФ підірвали авто представника військової верхівки країни-агресорки.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Вибух стався у передмісті Москви, де мешкають російські військовослужбовці та розташовано кілька військових об’єктів. Вибух із замінованим автомобілем стався за 1 км від 26-го Центрального науково-дослідного інституту Міноборони РФ, за 5 км від Військової академії Ракетних військ стратегічного призначення та за 5 км від навчального центру Федеральної служби охорони, що відповідає за захист високопосадовців уряду країни-агресорки.

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За даними Слідчого комітету Росії, відеозапис свідчить про те, що вибуховий пристрій був розташований зовні автомобіля. За даними органу, внаслідок вибуху загинув водій.

Російське інсайдерське джерело ВЧК-ОГПУ стверджує, що загинув начальник Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії полковник Дамір Давидов.

Інші джерела припускали, що загинув начальник Генштабу і перший заступник головнокомандувача Повітряно-космічних сил генерал-лейтенант Олександр Максимцев.

Зауважимо, що внаслідок подібного інциденту із застосуванням саморобного вибухового пристрою було ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в Балашисі у квітні 2025-го.

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Нагадаємо, 9 червня під Москвою вибухнув автомобіль у районі проживання військових. Інцидент стався близько 5:30 у Балашисі, в мікрорайоні Авіаторів. За даними слідства, під час руху автомобіля було здійснено підрив вибухового пристрою. Машину охопило сильне полум’я. Водій загинув на місці.

Згодом низка російських «ліберальних» пабліків повідомило, що підірвали топофіцера Даміра Давидова, що відповідав за постачання боєприпасів. Крім того, він понад 15 років тому очолював Центральне випробувальне технічне бюро при 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

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