Генерали звітують підлітку: Кім Чен Ин довірив 13-річній доньці контроль над Ракетним управлінням

Диктатор КНДР і його донька / © Associated Press

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин доручив своїй доньці керівну посаду в Ракетному управлінні своєї країни, яке контролює ядерні сили Пхеньяна.

Про це повідомляє Newsweek.

І хоча точний вік доньки диктатора Кім Чжу Е невідомий (бо в КНДР приховують особисту про правлячу родину), за різними даними, їй лише 13 років.

Дівчинка вссе частіше супроводжує диктатора під час публічних виступів, зокрема на місцях випробувальних ракет. Це підживлювало спекуляції щодо того, що вона є фаворитом на посаду верховного лідера після Кім Чен Ина, що ознаменувало б історичний відхід від династичної традиції, яка надавала перевагу спадкоємцям чоловічої статі.

13-дочку Кім Чен Ина підвищено до посади, подібної до «директора» ракетного бюро. Цей крок мав на меті підготувати її до командування армією КНДР. За даними південнокорейської розвідки, в деяких випадках генерали Північної Кореї вже звітують безпосередньо перед Кім Чжу Е. Накази в управлінні ракетної програми видає саме вона, а не Чжан Чан Га, який очолював це управління з 2023 року, пишуть південнокорейські медіа.

Аналітики попереджають, що картина спадкоємності залишається нестабільною та може змінюватися залежно від внутрішньої динаміки влади, зокрема ролі впливової сестри Кім Чен Ина, Йо Чен.

Нагадаємо, Кім Чжу Е дебютувала на публіці в листопаді 2022 року, відвідавши випробування ракети разом зі своїм батьком, і від того часу її неодноразово бачили поруч із ним як на військових, так і на цивільних заходах.