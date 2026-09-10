Генсек НАТО назвав несподівану ознаку слабкості Кремля у війні проти України

Ненсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що посилення російських атак по Україні не свідчить про силу Москви, а навпаки — є ознакою її слабкості та неспроможності досягти поставлених цілей у війні.

Його слова цитує Clash Report.

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Коментуючи посилення російських атак, Рютте наголосив, що Москва прагне продемонструвати жорсткість і водночас чинити тиск на союзників України, однак ці спроби не змінюють позиції НАТО.

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«Росія намагається демонструвати силу, але ми сильніші», — заявив генсек Альянсу.

За його словами, дії держави-агресорки є не проявом переваги, а свідченням проблем, із якими Москва стикається у досягненні своїх цілей в Україні.

«Дії Росії є ознакою слабкості та симптомом її неспроможності досягти свого в Україні», — підкреслив Рютте.

Обіцянка посилювати підтримку України

Генсек НАТО також заявив, що російська стратегія спрямована на розкол союзників і припинення або скорочення їхньої допомоги Україні. Водночас, за його словами, Альянс не має наміру піддаватися цьому тиску.

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«Ось як працює НАТО: один за всіх і всі за одного. Росія прагне розділити нас, але ми єдині. Росія хоче завадити нам допомагати Україні, але ми будемо робити для України ще більше», — сказав Рютте.

Він наголосив, що НАТО продовжить зміцнювати власні оборонні спроможності, щоб стримувати потенційні загрози та захищати країни-члени Альянсу.

«НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу спроможність стримувати та захищати всіх союзників від будь-яких загроз», — зазначив генеральний секретар.

НАТО посилює тиск на Росію

Рютте також звернув увагу на заходи союзників проти російського «тіньового флоту» та на посилення захисту критичної інфраструктури.

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За його словами, країни НАТО вже змушують Росію платити високу ціну, зокрема протидіючи її діяльності у морському просторі.

«Союзники вже змушують Росію платити високу ціну, протидіючи її тіньовому флоту», — заявив він.

Окремо Рютте наголосив на заходах із захисту критичної інфраструктури, зокрема в Балтійському морі, де НАТО залучає власні сили.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що допомога Україні має надходити без зволікань, наголосивши, що затримки у постачанні озброєння безпосередньо коштують людських життів.

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