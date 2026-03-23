Генсек НАТО розхвалив Трампа за врегулювання війни в Україні
Марк Рютте не став критикувати президента Трампа за рішення США скасувати санкції на експорт російської нафти, яке допомагає Путіну вести свою війну проти України.
Зусилля президента США Дональда Трампа щодо успішного завершення війни в Україні мають вирішальне значення, а його команда переговорників чинить максимальний тиск на росіян, щоб змусити їх укласти мирну угоду.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю CBS News.
Він наголосив, що американський президент був єдиним, кому вдалося вийти з глухого кута у стосунках із Путіним, коли він зробив перший телефонний дзвінок у лютому минулого року.
«З того часу він разом зі своєю командою послідовно робив усе необхідне, щоб чинити відповідний тиск — звісно, і на українців також — і вони готові співпрацювати. Вони це демонструють. Вони хочуть завершити війну, як і росіяни», — сказав Рютте.
При цьому він не став критикувати президента Трампа за рішення США скасувати санкції на експорт російської нафти, яке допомагає президенту держави-агресорки Володимиру Путіну продовжувати свою війну проти України.
За словами Рютте, президент США повинен «збалансувати різні інтереси».
«Я не збираюся коментувати кожен елемент того, що відбувається, але його [президента Дональда Трампа] зусилля щодо успішного завершення війни в Україні мають вирішальне значення», — сказав він.
Генсек НАТО додав, що команда американського президента, Джаред Кушнер, Стів Віткофф та Марко Рубіо, постійно працює з українцями, щоб максимально тиснути на росіян для того, щоб вони уклали угоду.
«Я розмовляв із президентом Зеленським у Лондоні протягом півтори години. Він хоче укласти угоду, і ми маємо переконатися, що донесемо це і до росіян, аби бути впевненими, що вони також готові грати за правилами. Саме президент [Трамп] чинить цей тиск разом із європейцями», — наголосив Марк Рютте.
Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф назвав переговори з українською делегацією у Маямі конструктивними. «Обговорення було зосереджено на звуженні та вирішенні питань, що залишилися, для наближення до всеохоплюючої мирної угоди», — сказав він.
Після другого дня переговорів української делегації в США президент Володимир Зеленський повідомив про позитивні сигнали, які дають надію на подальший обмін полоненими з російською стороною.