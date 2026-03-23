Генсек НАТО розхвалив Трампа за врегулювання війни в Україні

Марк Рютте і Дональд Трамп / © Associated Press

Зусилля президента США Дональда Трампа щодо успішного завершення війни в Україні мають вирішальне значення, а його команда переговорників чинить максимальний тиск на росіян, щоб змусити їх укласти мирну угоду.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю CBS News.

Він наголосив, що американський президент був єдиним, кому вдалося вийти з глухого кута у стосунках із Путіним, коли він зробив перший телефонний дзвінок у лютому минулого року.

«З того часу він разом зі своєю командою послідовно робив усе необхідне, щоб чинити відповідний тиск — звісно, і на українців також — і вони готові співпрацювати. Вони це демонструють. Вони хочуть завершити війну, як і росіяни», — сказав Рютте.

При цьому він не став критикувати президента Трампа за рішення США скасувати санкції на експорт російської нафти, яке допомагає президенту держави-агресорки Володимиру Путіну продовжувати свою війну проти України.

За словами Рютте, президент США повинен «збалансувати різні інтереси».

«Я не збираюся коментувати кожен елемент того, що відбувається, але його [президента Дональда Трампа] зусилля щодо успішного завершення війни в Україні мають вирішальне значення», — сказав він.

Генсек НАТО додав, що команда американського президента, Джаред Кушнер, Стів Віткофф та Марко Рубіо, постійно працює з українцями, щоб максимально тиснути на росіян для того, щоб вони уклали угоду.

«Я розмовляв із президентом Зеленським у Лондоні протягом півтори години. Він хоче укласти угоду, і ми маємо переконатися, що донесемо це і до росіян, аби бути впевненими, що вони також готові грати за правилами. Саме президент [Трамп] чинить цей тиск разом із європейцями», — наголосив Марк Рютте.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф назвав переговори з українською делегацією у Маямі конструктивними. «Обговорення було зосереджено на звуженні та вирішенні питань, що залишилися, для наближення до всеохоплюючої мирної угоди», — сказав він.

Після другого дня переговорів української делегації в США президент Володимир Зеленський повідомив про позитивні сигнали, які дають надію на подальший обмін полоненими з російською стороною.