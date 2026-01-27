Генсек НАТО виступив проти створення незалежної армії Євросоюзу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що система оборони Європи повинна базуватися на НАТО, а Європейський Союз має відігравати допоміжну роль, не створюючи власної окремої військової структури.

Про це він сказав під час обміну думками в Європейському парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Рютте, ідеї щодо створення так званих Європейських сил оборони можуть призвести до дублювання функцій та ускладнення безпекової архітектури.

«Напевно, мається на увазі, що має бути щось на кшталт Європейських сил оборони. Звичайно, це вирішувати європейським країнам, але я думаю, що тут буде багато дублювання», — зазначив він.

Генсек НАТО наголосив, що для таких структур довелося б виділяти додатковий військовий персонал поряд із національними арміями.

«Це ускладнить ситуацію, і я думаю, що Путіну це сподобається, тож подумайте ще раз», — застеріг Рютте.

На його думку, найбільш ефективним шляхом посилення оборонної готовності є чіткий розподіл ролей між ЄС і НАТО з використанням сильних сторін обох інституцій.

Рютте також підкреслив, що Європа не здатна забезпечити власну безпеку без участі Сполучених Штатів. За його словами, США залишаються відданими НАТО і водночас потребують Альянсу для захисту власних інтересів.

«Якщо хтось думає, що Європейський Союз чи Європа в цілому можуть захистити себе без США, продовжуйте мріяти. Не можете. Ми не можемо. Ми потрібні одне одному», — наголосив очільник Альянсу.

Він додав, що у разі спроби ЄС оборонятися автономно, без США, оборонні видатки європейських країн довелося б збільшити до 10% ВВП. Окрім того, створення власного ядерного потенціалу як елементу стримування потребувало б додаткових мільярдів євро.

Раніше повідомлялося, що НАТО готує революцію в обороні своїх східних кордонів. На кордонах Альянсу ворога зустрічатимуть не люди, а роботи, дрони та розумні сенсори.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський переконаний, що без підтримки Сполучених Штатів Америки НАТО не здатне забезпечити надійний захист країн-членів Альянсу.