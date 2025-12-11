ТСН у соціальних мережах

Світ
278
1 хв

Генсек НАТО закликав Європу готуватися до війни, яку "пережили діди"

Очільник Північноатланттичного альянсу назвав країну, завдяки якій Путін може продовжувати війну проти України.

Богдан Скаврон
Генсек НАТО Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія повернула до Європи війну, масштаби якої можуть вирости до світової. При цьому він назвав країну, яка допомагає Путіну продовжувати агресію.

Заяву генсека НАТО, зроблену 11 грудня у Берліні, цитує Clash Report.

«Росія повернула війну до Європи, і ми повинні бути готові до масштабів війни, яку пережили наші діди та прадіди», — сказав Рютте.

Він наголосив, що Путін може продовжувати свою війну проти України завдяки підтримці Китаю.

«Китай — це рятівне коло Росії. Китай хоче запобігти поразці свого союзника в Україні. Без підтримки Китаю Росія не змогла б продовжувати вести цю війну», — наголосив генсек НАТО.

У цій же промові Марк Рютте заявив, що країни Альянсу є «наступною ціллю Росії», і закликав негайно збільшити оборонні витрати та виробництво озброєнь.

Також він наголосив, що досі незрозуміло, чи справді президент Росії Володимир Путін готовий до миру.

Нагадаємо, у вересні цього року міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс попередив, що Росія переходить на «воєнні рейки» та готується до масштабного протистояння з НАТО до 2030 року.

У листопаді міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може відновити свій військовий потенціал для атаки на країну НАТО на східному фланзі вже 2028 року — раніше, ніж очікувалося.

278
