Генсек ООН: світ наближається до катастрофічного перевищення температури

Антоніу Гутерреш / © Getty Images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на кліматичному саміті COP30 у бразильському Белені заявив, що планета стрімко наближається до небезпечної межі потепління у 1,5°C. За його словами, кожна частка градуса означає більше голоду, втрат і страждань, особливо для тих, хто найменше винен у зміні клімату.

Виступаючи перед лідерами світу, Гутерреш наголосив, що навіть незначне підвищення температури має катастрофічні наслідки для людства.

«Кожна частка градуса означає більше голоду, переміщення і втрат — особливо для тих, хто найменше винен. Це може перевести екосистеми за точки неповернення і посилити загрози миру та безпеці», — заявив він.

Він назвав неспроможність стримати глобальне потепління «моральним провалом і смертельною недбалістю».

Невідворотне перевищення межі

Генсек ООН нагадав, що наукові дані свідчать: тимчасове перевищення ліміту у 1,5°C стане неминучим уже на початку 2030-х років.

«Після десятиліть заперечень і зволікань наука говорить нам, що перевищення порогу 1,5°C неминуче. Але ми ще можемо обмежити його масштаб і тривалість», — сказав Гутерреш.

Він закликав до «парадигмального зсуву», щоб зменшити вплив глобального потепління, і наголосив: навіть короткочасне перевищення призведе до «руйнувань і колосальних витрат для кожної країни».

Рекорди температур і тривожна доповідь

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), концентрація парникових газів у 2025 році сягнула найвищого рівня за останні 800 тисяч років.

Генсек ВМО Селеста Сауло повідомила, що середня температура Землі з січня по серпень була на 1,42°C вищою за доіндустріальні показники.

«Океани також побили рекорди температури, що завдає непоправної шкоди морським екосистемам і світовій економіці», — наголосила вона.

Згідно зі звітом State of the Global Climate Update 2025, цей рік може стати другим або третім найспекотнішим в історії. А десятиліття 2015–2025 років уже визнано найгарячішим за 176 років спостережень.

Кліматичні катастрофи по всьому світу

Звіт ВМО фіксує найнижчі показники арктичного морського льоду за всю історію, а також різке скорочення площ антарктичного покриву. Підняття рівня моря прискорилося майже вдвічі порівняно з 1990-ми роками через танення льодовиків і нагрівання океанів.

Стихійні лиха — від повеней і буревіїв до затяжних хвиль спеки та масштабних пожеж — вже знищують продовольчі системи, змушують тисячі людей залишати домівки та завдають серйозних економічних збитків.

«1,5°C — червона лінія для людства»

Гутерреш закликав уряди світу до негайного скорочення викидів і повної відмови від викопного палива.

«Межа у 1,5°C — це червона лінія для людства. Ми маємо швидко скорочувати викиди, прискорювати відмову від викопного палива та захищати ліси й океани», — підкреслив він.

За словами Гутерреша, інвестиції у відновлювану енергетику вже перевищують вкладення у викопне паливо на 800 мільярдів доларів:

«Чиста енергія виграє за ціною, ефективністю і потенціалом. Єдине, чого бракує — це політичної мужності».

Єдність океану й Амазонії

Спецпосланниця COP30 з питань океану Марінез Шерер нагадала, що океани та ліси є єдиною живою системою, яка формує клімат Землі.

«Наука каже чітко: ми не подолаємо кліматичну кризу, якщо не будемо діяти разом задля океану», — заявила вона.

Шерер наголосила, що океан виробляє понад половину світового кисню, поглинає 90 % надлишкового тепла і забезпечує мільярди людей засобами до існування, проте отримує менше ніж 1 % кліматичного фінансування.

«Захист океану й Амазонії — це не просто екологічний вибір, це акт виживання. Океан не може чекати — і ми теж», — підсумувала вона.

