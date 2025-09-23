Генсек ООН закликав не відмовляти Палестині у державності, щоб не «давати подарунки екстремістам»

Генсек ООН Антоніу Гутерреш / © Associated Press

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що відмова палестинцям у праві на власну державу лише сприятиме поширенню радикалізму.

Під час міжнародної конференції високого рівня з мирного врегулювання палестинського питання у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку він наголосив, що реалізація принципу «двох держав» є єдиним життєздатним шляхом досягнення миру між Ізраїлем та Палестиною, повідомляє кореспондент Укрінформ.

Гутерреш констатував, що десятиліття дипломатичних зусиль не дали результату, діалог зірвано, а ситуація в регіоні погіршується з кожною годиною.

«Ізраїльсько-палестинський конфлікт залишається невирішеним… Ситуація є нестерпною», — підкреслив він.

За словами генсека, єдиний вихід — «рішення про дві держави у межах безпечних і визнаних кордонів на основі ліній до 1967 року, з Єрусалимом як столицею обох держав».

Гутерреш вкотре засудив терористичні атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, водночас наголосивши на неприпустимості колективного покарання палестинського народу.

Він також озвучив ключові вимоги міжнародної спільноти: «негайне і постійне припинення вогню, негайне і безумовне звільнення всіх заручників, а також негайний, повний, безпечний, безумовний та безперешкодний гуманітарний доступ».

Особливу тривогу викликає ситуація на Західному березі річки Йордан, де «невпинне розширення поселень, повзуча загроза анексії, посилення насильства з боку поселенців» створюють «екзистенційну загрозу для рішення про дві держави».

Звертаючись до опонентів цього шляху, Гутерреш поставив риторичне питання:

«Сценарій однієї держави, де палестинцям відмовлено у базових правах? Де вони змушені жити в умовах вічної окупації, дискримінації та підкорення? Як це можливо у XXI столітті?»

На його переконання, надання державності палестинцям є їхнім невід’ємним правом, а не винагородою. Відмову в цьому праві він назвав «подарунком екстремістам у всьому світі», що лише сприятиме подальшому поширенню радикалізму.

«Я закликаю вас зробити все можливе, щоб рішення про дві держави перемогло — для народів Ізраїлю, Палестини та для всього людства», — підсумував генсек ООН.

