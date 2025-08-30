- Дата публікації
Генсека Ради Європи госпіталізували: що сталося
Стан Алена Берсе не викликає занепокоєння, але як запобіжний захід він залишатиметься під наглядом лікарів протягом кількох днів.
Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе госпіталізували у ніч на суботу, 30 вересня.
Стан Берсе не викликає занепокоєння, але участь у запланованих заходах наступного тижня залишається невизначеною, йдеться на сайті Ради Європи.
«Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе було госпіталізовано в ніч з п’ятниці на суботу. Його стан не викликає занепокоєння, але як запобіжний захід він залишатиметься під наглядом лікарів протягом кількох днів», — йдеться у релізі.
Як зазначається, участь Берсе у Бледському стратегічному форумі скасували, про що повідомили Словенську владу.
Крім того, теж залишається невизначеною його участь у заходах, запланованих на наступний тиждень.
