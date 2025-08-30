ТСН у соціальних мережах

Генсека Ради Європи госпіталізували: що сталося

Стан Алена Берсе не викликає занепокоєння, але як запобіжний захід він залишатиметься під наглядом лікарів протягом кількох днів.

Світлана Несчетна
Ален Берсе

Генсек Ради Європи Ален Берсе / © Рада Європи

Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе госпіталізували у ніч на суботу, 30 вересня.

Стан Берсе не викликає занепокоєння, але участь у запланованих заходах наступного тижня залишається невизначеною, йдеться на сайті Ради Європи.

«Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе було госпіталізовано в ніч з п’ятниці на суботу. Його стан не викликає занепокоєння, але як запобіжний захід він залишатиметься під наглядом лікарів протягом кількох днів», — йдеться у релізі.

Як зазначається, участь Берсе у Бледському стратегічному форумі скасували, про що повідомили Словенську владу.

Крім того, теж залишається невизначеною його участь у заходах, запланованих на наступний тиждень.

