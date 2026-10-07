Генштаб до дня народження Путіна підрахував "здобутки" диктатора на війні: цифри шокують

Путін / © Associated Press

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну. За минулу добу українські захисники знищили близько 1690 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загальні втрати особового складу російських військ станом на 7 жовтня орієнтовно становлять 1 545 950 осіб.

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Також від початку повномасштабної війни армія РФ втратила 12 396 танків, 25 498 бойових броньованих машин, 50 836 артилерійських систем, 2192 РСЗВ, 1690 засобів ППО та 443 літаки.

Крім того, російські війська втратили 356 гелікоптерів, 551 876 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 159 128 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 5126 крилатих ракет, 4800 одиниць спеціальної техніки та 2878 наземних робототехнічних комплексів.

За даними Генштабу, на морі російська армія втратила 35 кораблів і катерів та два підводні човни.

У відомстві наголосили, що цифри є орієнтовними та постійно уточнюються.

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Нагадаємо, 28 вересня російська армія зазнала рекордних втрат від початку повномасштабної війни — 2090 військових за добу. Британська розвідка пов’язує високий рівень втрат із продовженням Росією інтенсивних бойових дій, зокрема в районі «поясу фортець» поблизу Добропілля. Ще один високий показник зафіксували 16 вересня — 1960 втрат.

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