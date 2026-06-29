Географія не склалася, а суфлер підвів: як Путін знову зганьбився на публіці (відео)

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Під час інтерв’ю із російським пропагандистом Павлом Зарубіним диктатор РФ Володимир Путін читав заготовлені відповіді з суфлера, але це його все одно не врятувало від конфузів та запинок у мовленні.

На кадрах видно, як очільник Кремля постійно відводив погляд кудись за спину пропагандиста, ніби читає підготовлений текст. При цьому він монотонно та старанно перелічує назви населених пунктів, вулиць та інші деталі, але із його вуст вилітали цілковиті нісенітниці. А коли він намагався імпрозувати, то губився і знову дивився на суфлер.

Попри підготовку до інтерв’ю, російський диктатор потрапив у конфуз, коли переплутав, чи це було за сценарієм, своє місто у Бєлгородській області із українською річкою і заявив про «захоплення» російською армією Старого Оскола.

Реклама

Дата публікації 12:18, 29.06.26 Кількість переглядів 16 Путін читав відповіді з суфлера під час інтерв’ю

Переплутав російське місто із українською річкою — що відомо

Російський президент Путін потрапив у конфуз, коли, коментуючи ситуацію на фронті в Україні, заявив про захоплення свого ж міста. Він сказав, що російська армія оточила українські сили біля Старого Оскола у Бєлгородській області. Однак, там немає українських військових. Найімовірніше, очільник Кремля мав на увазі річку Оскіл у Харківській області, що поблизу Куп’янська.

У ЗСУ відреагували на заяву Путіна. Угруповання об’єднаних сил висміяло конфуз диктатора та пообіцяло працювати над просуванням до цього міста.

Новини партнерів