"Геополітичні ігри": на газопроводі Сербія-Угорщина знайшли вибухівку

Вучич і Орбан. Фото з Facebook Вучича

Реклама

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що в неділю, 5 квітня, поруч з об’єктом газової інфраструктури, що з’єднує його країну з Угорщиною, було виявлено вибухові пристрої.

Про це пише сербське видання РТВ.

За його словами, два пакети вибухівки з детонаторами знайшли в районі села Велебит на півночі Сербії, «за кілька сотень метрів від газопроводу».

Реклама

Місце інциденту. Фото РТВ

«Я щойно розмовляв з керівником контррозвідувальної служби, я також розмовляв з людьми з поліції. Ми чекаємо на прокурорів, ми чекатимемо, поки прокурор дасть свою кваліфікацію», — сказав сербський лідер.

На його думку, цей інцидент не міг би відбутися без логістичної підтримки з-за кордону. За його словами, є певні розвідувальні зачіпки, але він не може надати більше інформації про них.

Президент Сербії запевнив, що його держава буде безжальною до кожного, хто спробує знищити частину найціннішої та найважливішої енергетичної та будь-якої іншої інфраструктури.

Він також повідомив, що обговорив цю ситуацію з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, і уточнив, що у разі підриву газопроводу Угорщина і північ Сербії «залишилися би без газу».

Реклама

«Триває розслідування. Я щойно закінчив розмову з Віктором Орбаном. Очевидно, що геополітичні ігри не залишать нас у спокої. Тому ми маємо показати найвищий рівень боєготовності», — сказав Вучич.

Що відповів Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що скликав позачергову раду безпеки і оборони через цей інцидент.

«Я щойно розмовляв з президентом Сербії Александром Вучичем. Сербські органи влади виявили вибуховий пристрій великої руйнівної сили та засоби для його активації на критично важливій газовій інфраструктурі, що з’єднує Сербію та Угорщину», — зазначив Орбан.

Водночас, поки що Орбан ще не звинувачував Україну у цьому інциденті, яку «традиційно» робить винною у всіх бідах Будапешта.

Реклама

Раніше президент Сербії Александр Вучич заявив, що Хорватія, Албанія та Косово хочуть напасти на Сербію.

Також Вучич зробив тривожну заяву про Третю світову війну.