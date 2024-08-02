"Хезболла" атакувала північ Ізраїлю, ЦАХАЛ завдав удару у відповідь

ЦАГАЛ згадав удару по пусковій установці "Хезболли", з якої були запущені ракети.

Бойовики терористичного угруповання "Хеболла" запустили кілька ракет по території Ізраїлю з Лівану, після чого ЦАГАЛ завдав удару у відповідь.

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Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

У повідомленні вказується, що близько 21:44 з території Лівану був атакований район Західної Галілеї. Щетину ракет перехопили сили ППО, а решта впала на відкритій місцевості. Інформацію про постраждалих наразі нема.

В свою чергу ЦАГАЛ згадав удару по пусковій установці "Хезболли" в районі Ятера на півдні Лівану, звідки були запущені ракети.

Також артилерія Ізраїля обстріляла вогонь по районах Рмайх та Рам'є на півдні Лівану, звідки могла бути небезпека.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль оголосив про ліквідацію командира бойового крила ХАМАСу.

Крім того, ми також інформували, що через вбивство дітей на Голанських висотах Ізраїль вдарив по Бейруту, де перебував командир "Хезболли".

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