"Хезболла" погрожує атакувати кораблі США російськими ракетами - Reuters

Ліванський бойовий рух "Хезболла", який підтримується Іраном, придбав російські протикорабельні ракети, якими погрожує США.

Про це пише видання Reuters.

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"Лідер "Хезболли" Саєд Хасан Насралла минулого тижня попередив Вашингтон, що його угруповання підготувало щось для кораблів США, розміщених у регіоні після того, як минулого місяця спалахнула війна між терористичним угрупованням "ХАМАС" та Ізраїлем, яка сколихнула Близький Схід", - йдеться на сайті інформаційного агентства.

Йдеться про ракету "Яхонт" (П-800 "Онікс") російського виробництва з радіусом дії 300 км. Два джерела в Лівані, які знайомі із арсеналом зброї, кажуть, що "Хезболла" купила ракети через Сирію.

Тим часом Вашингтон заявляє, що розгортання військово-морських сил у Середземному морі має на меті запобігти поширенню конфлікту, стримуючи Іран, який підтримує групи, зокрема "ХАМАС", "Хезболла" та Палестинський ісламський джихад.

Як раніше повідомляли ЗМІ, США відправили С или швидкого реагування морської піхоти до східної частини Середземного моря.

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