"Хезболла" погрожує атакувати кораблі США російськими ракетами - Reuters

"Хехболла" купила російські ракети через Сирію, стверджують джерела.
Ліванський бойовий рух "Хезболла", який підтримується Іраном, придбав російські протикорабельні ракети, якими погрожує США.
Про це пише видання Reuters.
"Лідер "Хезболли" Саєд Хасан Насралла минулого тижня попередив Вашингтон, що його угруповання підготувало щось для кораблів США, розміщених у регіоні після того, як минулого місяця спалахнула війна між терористичним угрупованням "ХАМАС" та Ізраїлем, яка сколихнула Близький Схід", - йдеться на сайті інформаційного агентства.
Йдеться про ракету "Яхонт" (П-800 "Онікс") російського виробництва з радіусом дії 300 км. Два джерела в Лівані, які знайомі із арсеналом зброї, кажуть, що "Хезболла" купила ракети через Сирію.
Тим часом Вашингтон заявляє, що розгортання військово-морських сил у Середземному морі має на меті запобігти поширенню конфлікту, стримуючи Іран, який підтримує групи, зокрема "ХАМАС", "Хезболла" та Палестинський ісламський джихад.
Як раніше повідомляли ЗМІ, США відправили Сили швидкого реагування морської піхоти до східної частини Середземного моря.
Читайте також: