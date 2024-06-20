“Хезболла” погрожує розгромити Ізраїль і напасти на Кіпр

У середу, 19 червня, лідер ліванського шиїтського угруповання “Хезболла” Хассан Насралла пригрозив використати “нову зброю” у відповідь на можливе повномасштабне вторгнення ізраїльської армії, а також попередив про можливі удари по Кіпру.

Про це повідомляє France24 з посиланням на телетрансляцію виступу лідера підтримуваної Іраном терористичної групи.

“Ворог прекрасно знає, що ми приготувалися до найгіршого... Він знає, що жодне місце не оминуть наші ракети і що він повинен чекати нас на суші, на морі і з повітря", - говорив у своїй промові Насралла.

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За його словами, “Хезболла” відмовилася від пропозиції керівників кількох регіональних формувань "опору" надіслати підмогу в Ліван, оскільки вважає, що її лави достатньо численні.

“Я сказав їм, що того, що ми маємо, достатньо і навіть більше, ніж потрібно, для бою”, — сказав у своєму виступі шиїтський священнослужитель.

Насралла стверджує, що йому вдалося зібрати понад 100 тисяч бойовиків, які мають “нову зброю” та достатні розвідувальні можливості.

Хасан Насралла вперше пригрозив Кіпру, заявивши, що "Хезболла" може вважати його "частиною війни", якщо він продовжить дозволяти Ізраїлю використовувати свої аеропорти та бази для військових навчань.

“Відкриття кіпрських аеропортів і баз для ізраїльського ворога, щоб націлитися на Ліван, означало б, що кіпрський уряд є частиною війни, і опір впорається з ним як з частиною війни”, — сказав Насралла у тому ж виступі.

Напередодні ізраїльські військові заявили, що вони схвалили плани наступу в Лівані на тлі посилення транскордонних зіткнень з “Хезболлою” та війни в секторі Гази між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС.

Нагадаємо, Іран здійснив масовану ракетну та дронову атаку на Ізраїль ввечері 13 квітня. Ворожнеча між Тегераном і Єрусалимом була й раніше, однак цей удар міжнародна спільнота назвала “безпрецедентним”. Це перша в історії пряма атака Ізраїлю з території Ірану. Чому стався цей напад та які наслідки атака може мати для України, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

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