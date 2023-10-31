Між ЦАХАЛом та "Хезболлою" сталися десятки зіткнень: терористи готуються до затяжного конфлікту

Десятки бойовиків "Хезболли" загинули за три тижні військових зіткнень на кордоні з Ізраїлем, тому ліванське угруповання працює над тим, щоб зменшити свої втрати, готуючись до можливості затяжного конфлікту.

Про пише Reuters з посиланням на три джерела.

Підтримувана Іраном "Хезболла" втратила близько 47 бійців під час ударів Ізраїлю на кордоні Лівану після того, як його палестинський союзник ХАМАС та Ізраїль вступили у війну 7 жовтня – це приблизно п’ята частина вбитих у повномасштабній війні між Хезболлою та Ізраїлем 2006 року.

Більшість ліванських бійців загинуло під час ударів ЦАХАЛу безпілотниками.

"Хезболла" також вперше показала свої ракетні можливості, оголосивши в неділюпро нібито збиття ізраїльського безпілотника.

Ізраїльські військові не прокоментували недільний інцидент з дроном. Але в суботу Ізраїль заявив, що зупинив ракету "земля-повітря", випущену з Лівану по одному з його безпілотників, і що той відповів ударом по стартовому майданчику.

Одне з джерел, знайоме з "Хезболлою", повідомило Reuters, що використання зенітних ракет було одним із кількох кроків шиїтського мусульманського угруповання, щоб зменшити свої втрати та протистояти ізраїльським безпілотникам.

Від початку війни ХАМАСу проти Ізраїлю атаки "Хезболли" були налаштовані на стримування зіткнень у прикордонній зоні, навіть якщо вона вказувала на готовність до повної війни, якщо це необхідно, кажуть джерела, знайомі з її думкою.

Ізраїль, який веде війну в Секторі Газа, заявив, що не зацікавлений у конфлікті на своєму північному кордоні з Ліваном, де, за його словами, наразі було вбито сім його солдатів.

"Сподіваюся, ми зможемо зберегти тишу на цьому фронті", - сказав міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант на брифінгу, додавши, що він вважає, що потужні сили оборони Ізраїлю та їхні дії в Газі досі стримували "Хезболлу".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль спустошить Ліван, якщо почнеться війна.

"Хезболла", один із найсильніших союзників Ірану, давно заявляла, що від 2006 року розширила свій арсенал, і попереджала Ізраїль, що її сили становлять більшу загрозу, ніж раніше. За їхніми словами, вони мають в озброєнні безпілотники та ракети, які можуть вражати всю територію Ізраїлю.

Проте "Хезболла" утримується від ракетних обстрілів, які можуть пролетіти глибоко на територію Ізраїлю, що може спровокувати ескалацію.

Телеканал "Хезболли" Аль-Манар регулярно відтворює кадри останніх зіткнень, показуючи, як він каже, удари по ізраїльських військових об'єктах і позиціях, видимих за кордоном.

Зіткнення між Ізраїлем і "Хезболлою" загалом залишаються обмеженими у вузькій смузі, яка проходить вздовж кордону, як правило, в межах трьох-чотирьох кілометрів від кордону.

Однак ізраїльські обстріли останніми днями розширилися, повідомляють джерела в Лівані. Вони розповіли про удар у суботу по Джабаль-Сафі, гірській місцевості, яка лежить приблизно в 25 км від кордону.

Хезболла втратила 263 бійці у війні 2006 року, коли Ізраїль завдав ударів по всьому Лівану під час конфлікту, який тривав понад місяця.

Нагадаємо, троє резервістів Армії оборони Ізраїлю, які виконують місію на кордоні з Ліваном, розповіли про перші дні війни та за що воюють.

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