Гібридна війна Путіна: чи наближає Росія Європу до нового "Перл-Харбора"

Протистояння НАТО - Росія

Реклама

Росія веде сплановану “операцію” проти Заходу, використовуючи гібридні методи, такі як порушення повітряного простору Естонії винищувачами МіГ-31 та атаки безпілотників над Польщею. Ці дії, за його словами, є частиною стратегії, що має чіткі військові та політичні цілі.

Про це попередив ексміністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтервʼю The Telegraph.

“Чи визнаємо ми, що вже перебуваємо у стані війни, чи все ще віримо, що контролюємо ситуацію? Ми дозволяємо ескалацію без належної відповіді”, – заявив Ландсбергіс.

Реклама

Він підкреслив, що тактика Росії, зокрема масові польоти дронів, спрямована на тестування реакції НАТО та пошук меж його терпіння.

Реакція НАТО та “стіна дронів”

У відповідь на російські провокації НАТО запустило програму “Східний вартівник” для патрулювання літаків уздовж східного кордону та прискорило плани створення “стіни дронів” для захисту повітряного простору. Після інтенсивних дискусій у Брюсселі альянс заявив про готовність використовувати “всі військові засоби” проти порушень, однак чітких “червоних ліній” не встановлено.

Ландсбергіс розкритикував таку позицію, назвавши її “стратегічною комунікацією без стратегічних дій”. Він запропонував, зокрема, передати Україні ракети Taurus або Tomahawk для знищення російських пускових майданчиків у разі повторних порушень, що могло б стримати Москву.

Розбіжності в Європі та НАТО

Провокації Росії виявили відсутність єдності в НАТО щодо сприйняття загрози. Прем’єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен назвала нинішній час “найнебезпечнішим для Європи з часів Другої світової” після того, як десятки дронів пролетіли над данськими аеропортами. Натомість міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав уникати “московської пастки ескалації”, що відображає стриманішу позицію деяких лідерів.

Реклама

Ландсбергіс назвав таку нерішучість “геополітичним Днем бабака” та наголосив: “Питання не в тому, чи ризикуємо ми розпочати Третю світову війну, а в тому, чи наважимося ми її зупинити”.

Заклик до чітких дій

Ексміністр застеріг, що без чітко визначених і виконаних “червоних ліній” Росія продовжуватиме тестувати НАТО. “Путін розуміє, що 20 дронів у Польщі – це стаття 4, а 12 хвилин у повітряному просторі Естонії – ще не стаття 5. Він і далі штовхатиме межу”, – зазначив Ландсбергіс.

Він закликав альянс до рішучих дій, щоб продемонструвати єдність і готовність протистояти гібридній агресії Росії, інакше Європа може зіткнутися з “моментом Перл-Харбора”, який змусить Захід прокинутися.

Нагадаємо, на тлі частих появ безпілотників над європейськими військовими базами та аеропортами прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прямо заявила, що Росія веде проти Європи “гібридну війну”.