Гібридна війна Росії проти ЄС: експерт назвав 5 способів покарати Кремль

Прапор Росії / © iStock

Росія розгорнула масштабну кампанію з дестабілізації Європи, використовуючи безпілотники та «тіньовий флот» для створення хаосу в повітряному просторі та на морських шляхах.

Про це пише директор з операційної діяльності компанії з управління ризиками безпеки в Україні, колишній офіцер розвідки Джордж Джанджалія для журналу CEPA.

Нова реальність: «Ми більше не в мирі»

Масштаб російських гібридних операцій значно прискорився, особливо після нещодавньої атаки безпілотників на Польщу. Як пише експерт, ситуація настільки серйозна, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вже констатував: «Ми не у стані війни, але й ми більше не у мирі».

Експерт наголошує, що пасивне спостереження за діями Росії більше не є ефективною стратегією. Європа потребує превентивних та рішучих заходів, які будуть відчутними для агресора.

П’ять кроків для стримування агресора

Джанджалія, пропонує п’ять конкретних напрямів дій, які можуть стати основою нової європейської стратегії безпеки.

Протидія дронам

Пропонується використовувати багаторівневі системи виявлення дронів та методи їх ураження, які не заважатимуть цивільній авіації. Це може бути радіочастотне захоплення або спеціальні ракети-перехоплювачі. Головна умова — збереження повного ланцюга доказів для подальших юридичних дій.

Удар по тіньовому флоту

Необхідно законно затримувати судна російського «тіньового флоту» в територіальних водах та портах ЄС. Інспекції документів, екіпажів, стандартів безпеки та страхування дозволять затримувати танкери до усунення всіх недоліків, що створить для Росії реальні фінансові втрати.

Кібервійна у відповідь

Захід має право на законні контрзаходи в кіберпросторі. Це включає відключення ворожих серверів, вилучення незаконного обладнання для глушіння сигналів та контролерів дронів, а також блокування порушників на європейських хостингах.

Санкційний тиск та морські важелі впливу

Потрібно посилити контроль за дотриманням граничної ціни на російську нафту та вимагати від усіх суден перевіреного страхування. Судна-порушники, що намагаються обійти санкції, повинні бути затримані з використанням бази даних Європейського агентства з морської безпеки (EMSA).

Прозорість та швидкість: негайне звітування НАТО

Члени Альянсу повинні протягом кількох годин оприлюднювати перевірені докази російських провокацій — радіолокаційні дані, записи інспекцій або супутникові знімки. Це допоможе запобігти дезінформації з боку РФ та зберегти довіру громадськості.

За словами експерта, хоча ці заходи потребують подолання юридичних та бюрократичних перешкод, їхнє комплексне застосування може негайно підвищити витрати для Москви та створити довготривалий стримувальний ефект, захищаючи мир у Європі.

Нагадаємо, ексміністр Литви попередив про наближення «моменту Перл-Харбора» через російські провокації. Проте чи готове НАТО відповісти на гібридну війну Путіна.