"Хід думки Путіна зламано": Подоляк про реакцію диктатора на події в Курській області

У тому, що відбувається в Курській області, винен лише один суб'єкт – агресор, тобто Росія. Безумовно, вона сама затягує війну на свою територію, ареал якої лише збільшуватиметься, це абсолютно історичний процес.

Про це 24 Каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Ескалація у РФ – це незворотний процес

Як акцентував Подоляк, кремлівський диктатор Володимир Путін вважав, що російські території є недоторканними, а от у сусідів жодної територіальної цілісності та кордонів не існує, вони "мають право" туди заходити. Він наголошує: мовиться не лише про Україну, було чимало прикладів у 1990-х і 2000-х роках. Росія говорила про те, що міжнародне право існує, але лише у її власній інтерпретації:

"Сьогодні усе бумерангом повертається до Росії. Тому що міжнародне право є абсолютно об'єктивним. Воно стверджує, що агресії не має бути, адже це злочин. Відповідно будь-яка країна має цілковите право атакувати територію нападника".

Саме тому Путін був розгублений. За словами Подоляк, він думав, що події розвиватимуться по-іншому:

"Він очікував, що міжнародні спільноти вийдуть на рівні міжнародних інституцій, як було завжди, і скажуть: "Ні-ні-ні, це ж ескалація буде, тільки не територія Росії, тільки не військові дії на території Курської, Бєлгородської чи будь-якої іншої прикордонної області Росії, бо це ж ескалація". А цього не сталося".

Ба більше, зараз, навпаки,лунають абсолютно коректні заяви про суверенне право будь-якої країни проводити оборонні дії в межах міжнародного права. Наголошується, що:

Україна має суб'єктивну можливість робити все, що вважає за потрібне в цій війні;

Україна керується винятково нормами міжнародного права;

представники США та Європи сказали, що їхня справа – лише надавати ресурс Україні й відповідати за те, наскільки своєчасно він прибуде до неї.

"Це конкретно зламало традиційний хід думки того ж Путіна чи російської еліти. Вони не очікували цього всього. І це дуже добре", – підсумував Михайло Подоляк.

Раніше йшлося про те, що наразі від України немає офіційної інформації щодо "прориву" в Курській області. Втім, ці події мають перед собою "певні завдання" і деякі з них уже виконані.

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