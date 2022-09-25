"Хіджаб, що палає": Іран лихоманить від масових акцій після смерті студентки

У країні протестують через смерть Махси Аміни, жінки спалюють свої хіджаби та виступають проти Ісламської Республіки. Тим часом іранська влада обмежує в країні доступ до Інтернету. 20 вересня масові протести в Ірані перейшли до нової фази.

В Ірані продовжуються протести проти уряду після того, як поліція забила до смерті 22-річну дівчину Махсу Аміні за "неправильне носіння хіджабу".

Її родичі стверджують, що її жорстоко побили під час затримання, а влада запевняє, що в молодої дівчини "стався серцевий напад". Начальник поліції Тегерана Сардар Хусейн Рахімі заявив, що смерть 22-річної дівчини Махси Аміні є нещасним випадком, а інформація про цю трагедію, яку розповсюджують ЗМІ, — повна брехня.

Пізніше Fars News опублікувало відео з камер спостереження, яке нібито підтверджує слова Рахімі. На записі видно, що якась дівчина (імовірно Махса) спілкується з представниками "поліції моралі" у приміщенні для "виховних заходів", після чого непритомніє. Далі йдуть кадри, як постраждалу дівчину забирає авто швидкої допомоги.

Весь відеоролик триває близько хвилини і незрозуміло, що відбувалося до і після того, як жінка впала. Також невідомо, скільки часу пройшло між її падінням та прибуттям екстрених служб.

Тепер на знак протесту жінки по всій країні спалюють хіджаби та відрізають собі волосся.

Фото: Associated Press

Влада Ірану повідомила, що під час мітингів 21 вересня було вбито трьох людей, зокрема одного співробітника сил безпеки. Про це пише видання Reuters.

Курдська правозахисна організація Hengaw стверджує, що під час протестів семеро мітингувальників було вбито іранськими правоохоронцями, а троє з них — у середу, 21 вересня. За даними правозахисників, це сталося в курдських районах на північному заході країни або поряд з ними, де заворушення були особливо інтенсивними та смертоносними.

Офіційна влада Ірану заперечує причетність силовиків до смертей протестувальників.

Влада намагалась загасити протести. Помічник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї 19 вересня відвідав родину Аміні. За повідомленнями державних ЗМІ, він пообіцяв їм, що "всі установи вживуть заходів для захисту прав, які були порушені".

Фото: Associated Press

21 вересня в країні обмежили доступ до двох останніх соціальних мереж, що залишилися в країні - Instagram і WhatsApp. Сервери WhatsApp були відключені у кількох інтернет-провайдерів за кілька годин після того, як платформу Instagram було заблоковано.

Крім того, організація NetBlocks зазначає, що в деяких частинах іранської провінції Курдистан майже повністю вимкнено Інтернет. Водночас, столиця Тегеран та інші частини країни також зіткнулися з перебоями.

Зазначимо, що вебсторінки TikTok, YouTube, Twitter та Facebook заблоковані на території Ірану.

Фото: Associated Press

Іранки спалюють хіджаб

Тим часом у Мережі з'явилися кадри, як багато жінок зібралися біля багаття на вулицях Ірану, спалюють свої хіджаби та аплодують.

Крім того, ведуча ВВС Рана Рахімпур показала відео, де іранки піднялися на поліцейські машини і скандують "Ми не хочемо Ісламської Республіки".

"Я висвітлювала події в Ірані протягом 15 років і жила там 25 років. Я вважаю, що те, що ми спостерігаємо зараз, не схоже на те, що було раніше", — зазначила вона.

Фото: Associated Press

Хіджаб - накидка з тканини на обличчя і тіло - став обов'язковим для жінок в Ірані після перемоги ісламської революції 1979 року. Ті, хто порушують суворі правила його носіння на вулиці, можуть зазнати нападів і арештів.

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