Гігантська брила льоду заблокувала шлях на Еверест: сотні альпіністів опинились у пастці

На Евересті призупинили всі сходження через гігантський льодовик / © Associated Press

Реклама

У п’ятницю, 24 квітня, сотні іноземних альпіністів та місцевих гідів були змушені призупинити своє весняне сходження на найвищу вершину світу через нестабільну 30-метрову брилу льоду над базовим табором Евересту. Небезпечна перешкода заблокувала маршрут, а урядові експерти з альпінізму попередили про надвисокий ризик смертельного обвалу на цій ділянці.

Про критичну ситуацію на схилах гори та намагання фахівців знайти безпечний вихід із крижаної пастки пише The Guardian.

Оцінка ризиків та очікування в таборі

За даними департаменту альпінізму Непалу, цього весняного сезону офіційні дозволи на підкорення вершини отримали 410 іноземних туристів. Традиційно елітні гіди, яких називають «льодопадовими лікарями», завершують прокладання безпечного маршруту за допомогою мотузок та алюмінієвих драбин до середини квітня, однак зараз процес повністю зупинився.

Реклама

«Ризик сходження лавини надзвичайно високий, тому ми чекаємо, поки серак [гігантська вертикальна брила або стовп льоду, що утворюється на розломах льодовика — ред.] розтане до безпечного рівня», — пояснив голова місцевого комітету з контролю за забрудненням Лама Казі Шерпа.

Наразі спеціальні команди планують провести аерофотозйомку, щоб оцінити стан гігантської брили з повітря. Сотні іноземців та їхні непальські помічники змушені залишатися в наметах, чекаючи на коротке погодне вікно, яке зазвичай відкривається у травні.

Смертельна небезпека льодопаду Кхумбу

Заблокована ділянка є частиною сумнозвісного льодопаду Кхумбу — льодовика, що постійно рухається, утворюючи глибокі тріщини та величезні крижані навіси завбільшки з десятиповерхові будинки. Фахівці вважають цю зону однією з найскладніших та найнебезпечніших на всьому шляху до вершини заввишки 8849 метрів.

Саме тут у 2014 році сталася одна з найтрагічніших катастроф в історії підкорення гори: тоді від льодовика відколовся масивний шматок, спровокувавши лавину, яка забрала життя 16 місцевих гідів під час транспортування спорядження. Від моменту першого успішного сходження на Еверест у травні 1953 року, здійсненого шерпою Тенцингом Норгеєм та новозеландцем Едмундом Гілларі, на цій горі побували тисячі людей, проте природа досі диктує там свої жорсткі правила.

Реклама

