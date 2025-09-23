Гігантська коричнева стрічка Атлантики приховує смертельну загрозу для світу

Водорості

Між Африкою та Америкою в Атлантичному океані утворилася гігантська «коричнева стрічка» водоростей Sargassum, що є не просто природним явищем, а серйозним сигналом небезпеки. У травні 2025 року маса водоростей сягнула рекордних 37,5 мільйона тонн і вже спричинила значні проблеми на узбережжі, відлякуючи туристів та шкодячи екосистемі.

Причини масового розмноження

Науковці вважають, що однією з головних причин різкого зростання «Великого Атлантичного поясу саргасуму» стала потужна кліматична подія — Північноатлантична осциляція (NAO) 2010 року. Зміна атмосферного тиску перемістила водорості з їхнього звичного середовища до тепліших вод, багатих на поживні речовини, де вони почали активно розмножуватися.

Водночас значний вплив мають і антропогенні фактори, зокрема надмірне надходження в океан азоту та фосфору з сільського господарства, стічних вод і атмосферних викидів. Вчені зазначають, що від 1980-го до 2020 року концентрація азоту в тканинах водоростей зросла на 55%. Крім того, річка Амазонка під час повеней виносить в океан велику кількість поживних речовин, які «підживлюють» Sargassum, дозволяючи йому подвоювати свою біомасу лише за 11 днів.

Від корисної екосистеми до смертельної загрози

В океані саргасум не є шкідливим, а навіть навпаки — він створює унікальні плавучі екосистеми, що підтримують життя понад 100 видів морських тварин. NOAA класифікує його як «критичне середовище існування».

Однак ситуація кардинально змінюється, коли водорості потрапляють на берег. Там вони починають гнити, виділяючи токсичний газ — сірководень, що може викликати серйозні проблеми з диханням. Накопичення саргасуму також шкодить кораловим рифам, рибальству, а витрати на очищення узбережжя сягають мільйонів доларів. У деяких регіонах фіксують також викиди метану, що може посилювати парниковий ефект.

Глобальні наслідки та прогнози вчених

2025 року пояс саргасуму спричинив серйозні порушення на узбережжі Мексиканської затоки, Барбадосу, Гваделупи та Західної Африки. Цілі пляжі зникли під товстими шарами водоростей, що гниють. Хоча безпосередній зв’язок із глобальним потеплінням ще досліджується, вчені припускають, що подібні екстремальні явища стануть частішими.

Нагадаємо, Південно-Східна Азія готується до масштабного удару стихії — на Філіппіни насувається потужний супертайфун «Рагаса», відомий також як «Нандо». Швидкість вітру сягає 270 км/год, а влада попереджає про «масштабну катастрофу».

На Філіппінах вже евакуйовано понад 10 000 людей. У столиці Манілі та інших регіонах закрили школи та державні установи. Мешканцям прибережних районів радять негайно переміститися на височини, адже висота хвиль може сягнути трьох метрів.

Синоптики прогнозують, що пік тайфуну очікується в середу, 24 вересня, а його ослаблення — до кінця четверга, 25 вересня.

Через загрозу тайфуну міжнародне авіасполучення в регіоні майже паралізоване. Авіакомпанія Hong Kong Cathay Pacific скасувала понад 500 рейсів в аеропорту Гонконгу на період від 23 до 25 вересня. Австралійська Qantas також призупинила польоти до регіону, опікуючись насамперед безпекою пасажирів.

Влада Гонконгу розглядає можливість закриття шкіл, а аеропорт міста вже припинив роботу. Місцеві жителі активно укріплюють свої будинки, готуючись до удару стихії. За даними експертів, евакуація є єдиним способом врятуватися від смертельної загрози, яку несе «Рагаса».