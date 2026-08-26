Гігантська тріщина розрізає Китай: геологи пояснили, чому вона збільшується

Гігантський розлом у Китаї продовжує розширюватися / © Фото з відкритих джерел

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У північно-центральній частині Китаю розташована долина Пінлу — величезний каньйон, який є частиною активної Шаньсійської рифтової системи. За даними геологічних досліджень, цей розлом і далі повільно розширюється.

Про це йдеться в матеріалі WP Tech.

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Долина Пінлу має близько 10 км завдовжки, до 2 км завширшки та місцями сягає 100 метрів у глибину. Вона входить до Фень-Вейської рифтової системи, яка простягається більш ніж на 1200 км територією Китаю.

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Майже вертикальні стіни каньйону та його незвична геометрія настільки вражають, що долину навіть використали як природну декорацію у фільмі «Велика стіна» 2016 року.

Чому тріщина продовжує рости

Геологи пояснюють, що формування регіону пов’язане не лише з ерозією водою та вітром. Основну роль відіграють тектонічні процеси.

Розтягування земної кори в Північно-Китайському блоці почалося приблизно 10–12 мільйонів років тому і, за оцінками науковців, триває досі.

Через напруження в земній корі виникають розломи, а окремі блоки порід зміщуються відносно один одного. У результаті утворюються глибокі западини, круті схили та різкі перепади висот.

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Попередні дослідження свідчили, що долина може розширюватися приблизно на 0,5–1,6 мм на рік, хоча різні оцінки дещо відрізняються.

Серед можливих причин такого процесу вчені називають наслідки зіткнення Індійської та Євразійської тектонічних плит, ослаблення літосфери та рухи речовини в мантії Землі.

М’які породи прискорюють руйнування

Важливу роль відіграє і склад ґрунтів. Регіон вкритий товстими шарами лесу — м’яких відкладень, які легко руйнуються під дією води.

Після того як тектонічні сили створили розломи та круті схили, дощі, поверхневий стік і зсуви почали швидко формувати глибокі яри та майже вертикальні стіни.

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Саме поєднання тектоніки та ерозії надало долині Пінлу її нинішнього вигляду.

Регіон залишається сейсмічно активним

Фень-Вейський розлом також пов’язаний із серйозною сейсмічною небезпекою.

1556 року в регіоні Шеньсі-Шаньсі стався один із найбільш смертоносних землетрусів в історії. Тоді загинули понад 800 тисяч людей, значною мірою через обвалення житлових печер, виритих у лесових схилах.

Сьогодні долина Пінлу приваблює туристів і фотографів, однак для геологів вона залишається наочним доказом того, що ця частина Китаю й досі перебуває під впливом активних тектонічних процесів.

Нагадаємо, раніше китайські геологи повідомили про виявлення у провінції Хунань гігантського родовища золота, запаси якого можуть перевищувати 1000 тонн. Якщо ці оцінки підтвердяться, воно може стати найбільшим відомим родовищем високоякісного золота у світі.

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