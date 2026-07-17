Гігантське цунамі може накрити мільйон людей: у Тихому океані прокинулося "вогняне кільце"

Після землетрусу в Мексиці експерти попереджають про ризик виникнення гігантського цунамі / © Pexels

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Потужні підземні поштовхи сколихнули акваторію Тихого океану поблизу мексиканського штату Чіапас, викликавши паніку серед місцевого населення та загрозу затоплення прибережних зон. Епіцентр землетрусу розташовувався на невеликій глибині, через що його руйнівну силу відчули навіть у сусідніх державах Латинської Америки.

Про надзвичайну ситуацію та загрозу цунамі пише Daily Mail.

Сирени, паніка та відсутність сповіщень: що відбувається в епіцентрі стихії

У мексиканському штаті Чіапас одразу після поштовхів увімкнули рятувальні сирени, змусивши людей масово вибігати на вулиці. Проте місцеві мешканці вже скаржаться у соцмережах, що спеціальна президентська система екстреного мобільного сповіщення взагалі не спрацювала.

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Силу стихії відчули навіть у Мехіко, який розташований за понад 800 кілометрів від епіцентру, де в будинках хиталися люстри та блимало світло. Очевидці з Гватемали та Сальвадору також підтвердили, що будівлі у їхніх містах серйозно здригнулися від сейсмічної хвилі.

Загроза гігантських хвиль та перші оцінки руйнувань

Національний центр попередження про цунамі випустив термінове повідомлення про небезпеку для прибережних районів. Людей закликають негайно готуватися до можливих сильних океанських течій, затоплень і появи великих хвиль. Водночас для Західного узбережжя США, Аляски та Канади загрози немає.

Наразі точної інформації про масштаби руйнувань чи постраждалих немає. Губернатор сусіднього мексиканського штату Оахака Саломон Хара Крус закликав громадян зберігати спокій і зазначив, що підземні поштовхи були помірної інтенсивності, а значних пошкоджень інфраструктури наразі не зафіксовано.

Пекельна зона: чому цей регіон постійно здригається

Епіцентр нинішнього землетрусу лежить безпосередньо в Тихоокеанському вогняному кільці. Це гігантський підковоподібний пояс завдовжки понад 40 тисяч кілометрів, який є сейсмічно та вулканічно найактивнішою зоною нашої планети.

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Саме тут розташовані близько 75% усіх активних і сплячих вулканів Землі. Окрім того, Тихоокеанське вогняне кільце генерує приблизно 90% усіх світових землетрусів, а за останні 30 днів у цьому мексиканському регіоні зафіксували вже 22 підземні поштовхи.

Нагадаємо, в червні від потужного землетрусу здригнулася Венесуела. Внаслідок стихійного лиха загинуло понад 4 тисячі людей, ще 50 тисяч осіб зникли безвісти.

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