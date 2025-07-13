Гігантський айсберг може знищити ціле селище у Гренландії: влада оголосила евакуацію жителів

Величезний айсбер нависає над поселенням у Гренландії / Фото: X/ Муніципалітет Північної Гренландії

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Жителі маленького селище Іннаарсуїт на західному узбережжі Гренландії прокинулися і побачили перед собою гігантський айсберг. Ця крижана громада розкололася на дві частини і тепер нависає над поселенням та рибзаводом, розташованим на самому березі.

Про це повідомляє NDTV.

Висота крижаного велетня становить понад 100 метрів, а його вага, за оцінками фахівців, сягає 11 мільйонів тонн.

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Айсберг вперше помітили тиждень тому, потім течія віднесла його убік від острова. Але на початку цього тижня він повернувся до берега і тепер майже не рухається.

© Twitter

Місцева влада ввела режим надзвичайної ситуації, евакуювала частину села та просить жителів бути вкрай обережними. Якщо айсберг знову розколеться або почне руйнуватись, це може утворити величезні хвилі, подібні до цунамі, які просто змиють в море всі будівлі на березі.

Минулі інциденти та особливості регіону

Це не перший випадок, коли жителям Іннаарсуїт загрожує небезпек від крижин, що дрейфують в океані. За інформацією Fox Weather, у липні 2018 року неподалік від поселення також опинився айсберг, вага якого оцінювалася у понад 10 мільйонів тонн.

На знімках NASA гігантський уламок криги було чітко видно з космосу. Тоді влада також евакуювала частину мешканців через загрозу цунамі. Але через деякий час той айсберг відплив від поселення, пощадивши прибережних мешканців, які значною мірою залежать від рибної промисловості.

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© NASA

Великі айсберги є звичним явищем у затоці Баффіна, але особливості навколишнього рельєфу зазвичай допомагають їм обходити гавань Іннаарсуїта, яка розташована приблизно за 500 миль на північ від Полярного кола. За даними NASA, айсберги утворюються насамперед вздовж шельфових льодовиків, а потім дрейфують на південь у бік Лабрадорського моря та Ньюфаундленду.

Чиновники не повідомили, як довго, на їхню думку, останній айсберг може перебувати біля узбережжя, але закликали жителів продовжувати виявляти обережність під час пересування до поселення морем чи риболовлі.

Нагадаємо, нещодавно біля берегів Канади побачили рідкісний чорний айсберг. Незвичне явище зацікавило вчених, які вже мають кілька теорій щодо його утворення.