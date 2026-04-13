Гігантський муркотливий кіт з’явився в аеропорту Гонконгу: який вигляд має (фото, відео)

У Міжнародному аеропорту Гонконгу встановили гігантську інтерактивну інсталяцію рудого кота. Яка мета пухнастика.

Руслана Сивак
Аеропорт Гонконгу встановив інсталяцію рудого кота. Фото: HKFP

Міжнародний аеропорт Гонконгу (HKIA) представив масштабну художню інсталяцію у вигляді рудого кота, що муркотить. Проєкт під назвою «A Moment to Purr» створений для створення затишної атмосфери для пасажирів.

Про це пише Hong Kong Free Press.

За задумом адміністрації аеропорту, об’єкт має дарувати мандрівникам відчуття тепла під час перебування в терміналі. Технічне рішення інсталяції дозволяє відвідувачам не лише спостерігати за об’єктом, а й взаємодіяти з ним.

Концепція проєкту базується на ідеї віртуального домашнього улюбленця. Пасажири можуть керувати діями цифрового кота за допомогою спеціально облаштованого кіоску.

Аеропорт Гонконгу встановив інсталяцію рудого кота. Фото: HKFP﻿

«Натхненна концепцією віртуального вихованця, ця інтерактивна інсталяція запрошує пасажирів взаємодіяти з котом через спеціальний кіоск — годувати його, спілкуватися з ним і насолоджуватися його грайливими реакціями в режимі реального часу», — зазначили у пресслужбі аеропорту.

Інсталяція є частиною ініціатив HKIA з покращення пасажирського досвіду та впровадження інтерактивного мистецтва в авіаційному просторі. Відвідати локацію та скористатися інтерактивними функціями «A Moment to Purr» можна протягом наступних тижнів до 2 травня.

Аеропорт Гонконгу встановив інсталяцію рудого кота. / © соцмережі

