Хильнув чарку з самого ранку: Медведєв вчергове пригрозив ядерним ударом "по чотирьох столицях"

Головний алкоголік держави-агресорки знову вирішив насмішити Мережу своїми не найрозумнішими думками.

Заступник голови Радбезу РФ зробив чергову абсурдну заяву. Він вирішив налякати усіх ядерним ударом по чотирьох столицях.

Про це Дмитро Медведєв написав у своєму телеграм-каналі.

На думку божевільного, розвал Росії матиме набагато "страшніші наслідки", ніж результати "звичайної, навіть найзатяжнішої війни". Мовляв, спроби повернути Росію до кордонів 1991 приведуть тільки до одного.

"До глобальної війни із західними країнами із застосуванням усього стратегічного арсеналу нашої держави. Києвом, Берліном, Лондоном, Вашингтоном. По всіх інших прекрасних історичних місцях, давно введених у польотні цілі нашої ядерної тріади", – вирішив налякати світ путінський посіпака.

Раніше Буданов оцінив, чи наважиться РФ застосувати ядерну зброю.

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