HIMARS, артилерійські системи та інше: в Пентагоні опублікували повний перелік озброєння з нового пакету допомоги

Президент США Джо Байден поспілкувався з українським колегою Володимиром Зеленським та анонсував нову безпекову допомогу Україні на суму 625 мільйонів доларів.

У вівторок, 4 жовтня, президент США Джо Байден поспілкувався з українським колегою Володимиром Зеленським. За підсумками переговорів очільгник Білого дому анонсував виділення нової військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів.

Яку саме зброю та військове обладнання отримає Україна - опублікували на сайті Міноборони США.

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За умовами цього пакету військової допомоги Україна отримає:

4 ракетні системи HIMARS та боєприпаси;

16 155-мм гаубиць;

75000 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських пострілів;

1000 155-мм пострілів дистанційних протитанкових мін (RAAM);

16 105-мм гаубиць;

30 000 пострілів для 120 мм міномета;

200 протимінних машин MaxxPro;

200 000 набоїв до стрілецької зброї;

обладнання для створення перешкод;

протипіхотні боєприпаси Claymore.

"Загалом від січня 2021 року Сполучені Штати виділили понад 17,5 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні. Від 2014 року Сполучені Штати виділили понад 19,6 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні та понад 16,8 мільярдів доларів від початку повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого", - йдеться на сайті Пентагону.

Нагадаємо, 4 жовтня президент США Джо Байден під час розмови з українським колегою Володимиром Зеленським анонсував виділення нової військової допомоги у розмірі 625 мільйонів доларів.

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